क्षत्रिय समाज का 'कौन बड़ा नेता'? सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के बृजभूषण शरण सिंह, कहा- ‘यह कथा जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं’

Gonda News/अतुल कुमार यादव: इन दिनों सोशल मीडिया पर क्षत्रिय समाज में 'कौन बड़ा नेता' की बहस छिड़ी हुई है. जिसको लेकर अब गोंडा के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भड़क उठे हैं. राजा भैया और राजनाथ सिंह से जुड़ी तुलना वाले पोस्ट पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की पोस्ट समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रही हैं.

जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी

बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में कहा कि वह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. इस राष्ट्र कथा को जिस नज़र से देखा जाएगा, वही भाव निकलेगा. लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखकर उन्हें बेहद तकलीफ हुई, जिसमें पूछा गया कि राजा भैया क्षत्रियों के बड़े नेता हैं या बृजभूषण सिंह?

ऐसी बकवासबाजी बंद कीजिए

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजा भैया के इतिहास को समझने के लिए उनके पिता महाराज उदय सिंह के संघर्ष और योगदान को जानना चाहिए. महाराज उदय सिंह संघर्ष के प्रतीक हैं और हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं. राजा भैया उनके पुत्र हैं. उम्र में वे मेरे छोटे भाई हैं और मेरे बच्चों के दोस्त भी हैं. ऐसी बकवासबाजी बंद कीजिए.

बृजभूषण ने आगे कहा कि इससे पहले भी अभय सिंह और धनंजय सिंह को लेकर इसी तरह की तुलना की गई, लेकिन इससे किसी को क्या मिलता है कौन बड़ा, कौन छोटा? उन्होंने दो टूक कहा कि यदि किसी को बड़ा-छोटा जानना ही है तो राजा भैया के पिता से जाकर मिले और फिर तय करे.

बृजभूषण शरण सिंह ने की हाथ जोड़कर अपील

इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी न करें. यह कथा जोड़ने के लिए थी, तोड़ने के लिए नहीं थी. अगर कहना ही है तो कह दीजिए राजा भैया बड़े हैं, इसमें दिक्कत क्या है? अभी राजनाथ सिंह बैठे हैं, वे हम सब से बड़े हैं. समाज को बांटने का काम मत कीजिए और सोशल मीडिया का दुरुपयोग मत कीजिए.

दरअसल, राष्ट्र कथा के दौरान पूर्वांचल के कई क्षत्रिय बाहुबली एक मंच पर नजर आए थे. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई कि क्षत्रिय समाज का बड़ा नेता कौन है. इसी विवादित पोस्ट को देखकर बृजभूषण शरण सिंह ने यह बयान जारी किया है और साफ संदेश दिया है कि नेतृत्व की तुलना नहीं, समाज की एकता जरूरी है.