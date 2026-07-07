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जल जीवन मिशन-बिजली विभाग पर बृजभूषण का हमला, बोले- लापरवाही से हो रहीं मौतें

कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जल जीवन मिशन और बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए.उन्होंने कहा कि विभागों की लापरवाही से लोगों की जान जा रही है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 07, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:22 PM IST
जल जीवन मिशन-बिजली विभाग पर बृजभूषण का हमला, बोले- लापरवाही से हो रहीं मौतें
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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