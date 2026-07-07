जल जीवन मिशन-बिजली विभाग पर बृजभूषण का हमला, बोले- लापरवाही से हो रहीं मौतें

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गोंडा/अतुल कुमार यादव: कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आज (मंगलवार को) एक बार फिर अपने बेबाक और बागी तेवरों से सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर दी है. बृजभूषण ने अपनी ही सरकार के दो प्रमुख विभागों जल जीवन मिशन और विद्युत विभाग की कार्यशैली पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है. उन्होंने भरे मन से कहा कि हम केवल सवाल उठा सकते हैं और बोलकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, लेकिन इन विभागों की लापरवाही से जो मौतें हो रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है?
जल जीवन मिशन के कारण हुईं हजारों मौतें
बृजभूषण शरण सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में हुई एक हालिया दर्दनाक घटना का जिक्र करते हुए जल जीवन मिशन को आड़े हाथों लिया. उन्होंने बताया कि क्षेत्र के तीन दलित (पासवान) परिवारों के कमाने वाले सदस्य (उम्र लगभग 40-42 साल और 22-23 साल), जो मजदूरी करते थे, एक हादसे का शिकार हो गए.
सड़क पर जल जीवन मिशन ने पाइप डालने के लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन काम के बाद उसकी न तो ठीक से पटाई की गई, न कुटाई और न ही सोलिंग की गई. इसी लापरवाही के कारण वहां एक सरिया से लदा ट्रक धंसकर पलट गया. सारा सरिया उन गरीब मजदूरों के ऊपर जा गिरा, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई. कल मैं पीड़ित परिवारों से मिला और थोड़ी-बहुत आर्थिक मदद भी की, लेकिन यह बेहद दुखद है.
पूर्व सांसद ने भ्रष्टाचार और सब-लेटिंग का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जल जीवन मिशन का ठेका बड़ी कंपनियों को मिलता है, जो आगे ठेके पर ठेका, ठेके पर ठेका देती चली जाती हैं. इसके चलते जिम्मेदारी से काम नहीं हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि अगर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, तो पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन की लापरवाही के कारण 2 हजार से 4 हजार दुर्घटनाओं के मामले सामने आएंगे.
बिना NOC हो रहा करोड़ों का भुगतान
अधिकारियों और कंपनियों के गठजोड़ पर सवाल उठाते हुए बृजभूषण ने कहा कि नियम के मुताबिक सड़कों को तोड़ने से पहले कंपनियों को PWD, नगरपालिका या ग्राम प्रधान से NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) लेना चाहिए, लेकिन ये बड़ी कंपनियां किसी से कोई अनुमति नहीं लेतीं. बिना काम को दुरुस्त किए और बिना NOC के ही इनका करोड़ों का भुगतान भी हो जाता है, जबकि आम जनता गांव-गांव में टूटी सड़कों और गड्ढों के कारण मरने के लिए मजबूर है. जब उनसे पूछा गया कि इसमें गलती किसकी है, कंपनी की या विभाग के मंत्री की? तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब गलती सब हमारी है, हम लोग बस आवाज उठा सकते हैं और उठा रहे हैं.
बहन को बचाने में गई भाई विमल की जान
जल जीवन मिशन के बाद बृजभूषण ने बिजली विभाग की लापरवाही का मुद्दा उठाया. उन्होंने 30 जून को गोंडा के एलबीएस (LBS) चौराहे पर हुई एक हृदयविदारक घटना का जिक्र किया. विमल नाम का एक युवक अपनी बहन प्राची को परीक्षा दिलाने आया था. परीक्षा के बाद दोनों चौराहे पर खड़े थे कि अचानक जर्जर बिजली का तार टूटकर गिर गया. प्राची को करंट लगा, जिसे बचाने के प्रयास में भाई विमल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्राची की जान बच गई.
बृजभूषण ने कहा कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं है. बिजली विभाग की लापरवाही से पता नहीं रोज कितने इंसान और जानवर मर रहे हैं. जब कोई मर जाता है, तब इन्हें पता चलता है कि तार टूटा है. तार टूटने से पहले उसकी क्या स्थिति थी, तार कितना ढीला था, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है.
सरकार और सिस्टम के सामने खड़े किए बड़े सवाल
पूर्व सांसद के इस बयान ने शासन और प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं. अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह मुखर होकर बोलना यह साफ करता है कि जमीनी स्तर पर विभागों की लापरवाही से जनता में भारी आक्रोश है. अब देखना यह है कि इस गंभीर आरोपों के बाद सरकार इन दोनों विभागों पर क्या एक्शन लेती है.