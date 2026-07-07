जल जीवन मिशन-बिजली विभाग पर बृजभूषण का हमला, बोले- लापरवाही से हो रहीं मौतें

बिना NOC हो रहा करोड़ों का भुगतान

अधिकारियों और कंपनियों के गठजोड़ पर सवाल उठाते हुए बृजभूषण ने कहा कि नियम के मुताबिक सड़कों को तोड़ने से पहले कंपनियों को PWD, नगरपालिका या ग्राम प्रधान से NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) लेना चाहिए, लेकिन ये बड़ी कंपनियां किसी से कोई अनुमति नहीं लेतीं. बिना काम को दुरुस्त किए और बिना NOC के ही इनका करोड़ों का भुगतान भी हो जाता है, जबकि आम जनता गांव-गांव में टूटी सड़कों और गड्ढों के कारण मरने के लिए मजबूर है. जब उनसे पूछा गया कि इसमें गलती किसकी है, कंपनी की या विभाग के मंत्री की? तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब गलती सब हमारी है, हम लोग बस आवाज उठा सकते हैं और उठा रहे हैं.



बहन को बचाने में गई भाई विमल की जान

जल जीवन मिशन के बाद बृजभूषण ने बिजली विभाग की लापरवाही का मुद्दा उठाया. उन्होंने 30 जून को गोंडा के एलबीएस (LBS) चौराहे पर हुई एक हृदयविदारक घटना का जिक्र किया. विमल नाम का एक युवक अपनी बहन प्राची को परीक्षा दिलाने आया था. परीक्षा के बाद दोनों चौराहे पर खड़े थे कि अचानक जर्जर बिजली का तार टूटकर गिर गया. प्राची को करंट लगा, जिसे बचाने के प्रयास में भाई विमल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्राची की जान बच गई.