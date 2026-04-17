बहराइच में खूनी तांडव, देवर ने भाभी के हाथ-पैर बांधे, फिर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उतारा मौत के घाट

Bahraich Crime News: बहराइच से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक देवर ने अपनी भाभी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है. बताया जा रहा है कि पति की दुर्घटना में मौत के बाद मृतका को बीमे की रकम मिली थी. जिसके लिए देवर ने भाभी की हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.
Trending Photos
Bahraich Crime News: बहराइच के कोतवाली मुर्तिहा क्षेत्र के धर्मपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब देवर ने अपनी ही भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतका के पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी. जिसके बाद उसे बीमा क्लेम की रकम मिली थी. इसी क्लेम के रुपए के लिए देवर यमराज बन गया और उसकी जिंदगी को निगल गया. वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया.
क्यों कर दी भाभी की बेरहमी से हत्या?
हालांकि, पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. जानकारी के मुताबिक, 35 वर्षीय मृतका आरती देवी के पति की करीब एक साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. हाल में ही आरती को उसका बीमा क्लेम मिला था. आरोपी देवर दिनेश यादव उस रकम में हिस्सा मांग रहा था, लेकिन आरती ने उसे हिस्सा देने से मना कर दिया. इतना ही नहीं जमीन बंटवारे को लेकर भी दोनों के बीच विवाद चल रहा था.
देवर ने भाभी को मार डाला
बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात आरती किसी रिश्तेदार के घर जाने की तैयारी में जुटी हुई थी. इसी दौरान दिनेश वहां पहुंच गया और एक बार फिर क्लेम की रकम को लेकर विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया, जब आरती ने विरोध किया तो दिनेश ने उसके हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए. इसके बाद कुल्हाड़ी से भाभी की नाक, काम, गर्दन समेत शरीर के कई हिस्सों पर ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया.
आरोपी देवर को पुलिस ने पकड़ा
भाभी को मौत की नींद सुलाने के बाद आरोपी बिना देरी के मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. कोतवाल राम नरेश का कहना है कि आरोपी दिनेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!
यह भी पढ़िए: संभल में आज फिर गरजेगा 'बाबा का बुलडोजर', मुबारकपुर बंद छावनी में तब्दील; सरकारी जमीन से मस्जिद हटेगी