Balrampur News: धनघटा में विकास कार्यों का सच उजागर, जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि, जिम्मेदारों पर कार्रवाई अब भी अधर में

Balrampur News: बलरामपुर जनपद के ग्राम पंचायत धनघटा में विकास कार्यों के नाम पर बड़े स्तर पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है. लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा उठाई जा रही शिकायतों के बाद जब जांच हुई तो हकीकत ने सभी को चौंका दिया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:16 PM IST
Dhanghata village panchayat of Balrampur
Dhanghata village panchayat of Balrampur

Balrampur News/पवन तिवारी: बलरामपुर जनपद के हरैया सतघरवा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत धनघटा में कराए गए विकास कार्यों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. लंबे समय से उठ रही शिकायतों के बाद हुई विभिन्न स्तरीय जांचों में अनियमितताएं न सिर्फ उजागर हुईं बल्कि कई जिम्मेदारों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई. इसके बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई न होने से पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट और पत्राचार Zee News को प्राप्त हुए हैं, जिनमें खंड विकास अधिकारी पल्लवी सचान द्वारा उपायुक्त (श्रम रोजगार) को भेजे गए पत्र में पूरे प्रकरण का विस्तृत उल्लेख किया गया है. यह शिकायत भारत सरकार के पीजी पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी, जिसमें ग्राम निवासी शिव कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में भारी अनियमितताएं हुई हैं और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है.

शिकायत से खुली परतें, जांच में सामने आया सच
शिकायतकर्ता द्वारा लगातार उठाए जा रहे मुद्दों के बाद जिला स्तर पर तीन प्रमुख जांचें कराई गईं. इन जांचों में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने पंचायत स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की परतें खोल दीं. सबसे अहम संयुक्त जांच 4 मार्च 2025 को परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता द्वारा की गई. इस जांच में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों में गंभीर प्रक्रियागत त्रुटियां और घटिया निर्माण कार्य पाए गए. रिपोर्ट में साफ तौर पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवक को जिम्मेदार ठहराया गया. जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी अंतिम कार्रवाई का इंतजार बना हुआ है.

प्रधान के नाम पर देवर चला रहा था काम
12 सितंबर 2024 को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ. निरीक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राम प्रधान के अधिकारों का प्रयोग स्वयं प्रधान द्वारा न कर उनके देवर और ग्राम रोजगार सेवक आलोक कुमार द्वारा किया जा रहा था. रिपोर्ट में इसे गंभीर प्रशासनिक अनियमितता मानते हुए स्पष्ट कहा गया कि ऐसे में ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक का अपने पद पर बने रहना जनहित में नहीं है. इसके बाद ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया, जो उन्होंने प्रस्तुत भी किया, लेकिन उस पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.  हालांकि ग्राम रोजगार सेवक की संविदा समाप्त करने के लिए पंचायत स्तर पर निर्देश जरूर जारी किए गए हैं, लेकिन यह प्रक्रिया भी अभी अधूरी बताई जा रही है.

फर्जी हाजिरी और पोर्टल पर गलत अपलोड
जुलाई 2025 में सामने आए एक अन्य मामले ने पूरे प्रकरण को और गंभीर बना दिया. शिकायतकर्ता ने ग्राम रोजगार सेवक पर फर्जी हाजिरी लगाने का आरोप लगाया था. इस पर कराई गई जांच में पाया गया कि एनएमएमएस पोर्टल पर गलत फोटो अपलोड किए गए थे, जो सीधे तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग की ओर इशारा करते हैं. जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि की, जिसके बाद संबंधित कर्मचारी को दो बार नोटिस जारी किया गया. स्पष्टीकरण मिलने के बाद उसकी संविदा समाप्त करने की संस्तुति की गई, लेकिन इस पर भी अंतिम मुहर लगना बाकी है.

कार्रवाई में देरी से उठ रहे सवाल
पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जांच में भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है और जिम्मेदारों की पहचान भी हो गई है, तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है. कई मामलों में नोटिस जारी होने और स्पष्टीकरण मिलने के बावजूद कार्रवाई लंबित है. खंड विकास अधिकारी पल्लवी सचान ने अपने पत्र में यह जरूर कहा है कि विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है. इससे शिकायतकर्ता और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

ग्रामीणों में आक्रोश, पारदर्शिता पर सवाल
ग्राम पंचायत धनघटा के ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों के नाम पर धन का दुरुपयोग किया गया और कागजों पर काम दिखाकर सरकारी पैसे की बंदरबांट की गई. उनका आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे मामलों को बढ़ावा मिलेगा.
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उदाहरण पेश किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लग सके.

सिस्टम पर भी उठे सवाल
यह मामला सिर्फ एक ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है. जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बावजूद कार्रवाई का लंबित रहना प्रशासनिक शिथिलता को दर्शाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई तो शिकायत निवारण तंत्र की विश्वसनीयता भी प्रभावित होगी.

उजागर हुआ भ्रष्टाचार, अब कार्रवाई की बारी
ग्राम पंचायत धनघटा में हुए भ्रष्टाचार का सच अब पूरी तरह उजागर हो चुका है. जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हो चुकी है और जिम्मेदारों की पहचान भी हो गई है. अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करता है. फिलहाल, पूरे प्रकरण पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और ग्रामीणों को इंतजार है उस दिन का, जब भ्रष्टाचार के दोषियों पर वास्तविक कार्रवाई होती नजर आएगी.

balrampur news

बलरामपुर के धनघटा में विकास कार्यों का सच उजागर, जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि
