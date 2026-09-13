बिना अनुमति जुलूस निकालने पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली समेत 67 लोगों पर मुकदमा दर्ज

राज्य चुनें
UP Police FIR AIMIM: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के भिनगा में बिना अनुमति जुलूस निकालने और यातायात नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली समेत 67 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इनमें सात लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 60 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने मामले में BNS की धारा 125, 189(2) और 281 के तहत कार्रवाई की है.
हाजी दद्दन खां के AIMIM में शामिल होने पर पहुंचे थे शौकत अली
मामला भिनगा शहर का है. बसपा से निष्कासित किए गए हाजी दद्दन खां के AIMIM में शामिल होने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भिनगा पहुंचे थे. इसी दौरान उनके स्वागत में समर्थकों की ओर से मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहनों के साथ जुलूस निकाला गया. शहर में कई जगह शौकत अली का स्वागत भी किया गया था.
बिना अनुमति दर्जनों वाहनों के साथ निकाला जुलूस
पुलिस के अनुसार जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. इसके बावजूद समर्थकों ने दर्जनों मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों के साथ शहर में जुलूस निकाला. पुलिस का आरोप है कि जुलूस के दौरान कई वाहन सड़क पर बेतरतीब तरीके से चलाए गए. कुछ जगहों पर वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर दिया गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ.
नारेबाजी और यातायात बाधित करने का भी आरोप
पुलिस की तहरीर में जुलूस के दौरान नारेबाजी किए जाने का भी जिक्र किया गया है. आरोप है कि जुलूस में शामिल लोगों की वजह से सड़क पर आवागमन में परेशानी हुई. वाहन चलाने के दौरान भी नियमों का पालन नहीं किया गया। पुलिस ने इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर मुकदमा दर्ज किया है.
शौकत अली और हाजी दद्दन खां समेत सात नामजद
भिनगा कोतवाली के कस्बा इंचार्ज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इसमें AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और हाजी दद्दन खां समेत सात लोगों को नामजद किया गया है. इसके अलावा जुलूस में शामिल 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है. इस तरह कुल 67 लोगों को मुकदमे में आरोपी बनाया गया है.
जुलूस में शामिल लोगों की पहचान में जुटी पुलिस
मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब जुलूस के दौरान मौजूद लोगों और वाहनों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है. साथ ही वीडियो और दूसरे उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जुलूस में कौन-कौन लोग शामिल थे और किस स्तर पर यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ. पुलिस के मुताबिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !