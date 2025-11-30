Advertisement
रेलवे का हब बनने जा रहा यूपी का ये जिला! 240 km रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा, पांच जिलों की बदलेगी तस्वीर

Khalilabad Bahraich railway line: तराई के लाखों लोगों का लंबे समय से संजोया सपना अब सच बनने जा रहा है. संतकबीरनगर के खलीलाबाद से बहराइच को जोड़ने वाली 240 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना ने बड़ा कदम पार कर लिया है।

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 30, 2025, 02:50 PM IST
Khalilabad Bahraich railway line: केंद्र सरकार ने तराई क्षेत्र को 240 किमी लंबी खलीलाबाद–बहराइच रेल लाइन की सौगात दी है. यह परियोजना पांच जिलों को नई रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. इससे यात्रियों को महानगरों तक सीधी पहुंच मिलेगी और स्थानीय लोगों के आवागमन में सुविधा बढ़ेगी. रेलवे विकास के इस कदम से क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक व पर्यटन गतिविधियों में तेज़ी आने की उम्मीद है.

 भूमि अधिग्रहण और निर्माण की प्रगति
खलीलाबाद से बहराइच तक रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो इस परियोजना का सबसे बड़ा चरण था. अब निर्माण कार्य तेजी से शुरू होने जा रहा है. सरकार और रेलवे विभाग ने बजट भी पहले ही स्वीकृत कर दिया था. भूमि उपलब्ध होने के बाद अब रेल लाइन निर्माण में किसी रुकावट की संभावना नहीं है, जिससे परियोजना समय पर पूरी हो सकेगी.

श्रावस्ती जिले के लिए बड़ी राहत
बौद्ध तीर्थस्थल श्रावस्ती, जो 1997 में बहराइच से अलग हुआ था, अब इस रेल परियोजना से पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ेगा. यहां बड़ी संख्या में विदेशी और देशी पर्यटक आते हैं, पर अभी तक रेल की सुविधा न होने से उन्हें लखनऊ से निजी वाहनों से यात्रा करनी पड़ती थी. नई रेल लाइन श्रावस्ती के पर्यटन को बढ़ावा देगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाएगी.

बहराइच को रेल हब के रूप में विकसित करना
इस परियोजना के बाद बहराइच को एक महत्वपूर्ण रेल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां से कई प्रमुख महानगरों के लिए सीधी ट्रेनें चलाने की योजना है. श्रावस्ती सहित आसपास के सभी जिलों के यात्रियों को बहराइच से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे व्यापार, यात्रा और पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे, जो पूरे मंडल के विकास में योगदान करेंगे.

जनप्रतिनिधियों की मांग और सरकार की मंजूरी
स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने चार वर्ष पूर्व रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर श्रावस्ती को रेल लाइन से जोड़ने की मांग की थी. इस मांग को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए खलीलाबाद–बहराइच–श्रावस्ती रेल लाइन को मंजूरी दी. पहले सर्वे कराया गया, फिर बजट स्वीकृत हुआ और अब भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद वास्तविक निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिससे जनता की पुरानी मांग पूरी हो रही है.

परियोजना से मिलने वाले लाभ और प्रभाव
इस रेल परियोजना का लाभ बहराइच, श्रावस्ती, संतकबीरनगर तथा आसपास के पांच जिलों के लाखों लोगों को मिलेगा. यात्री अब सीधे महानगरों तक यात्रा कर सकेंगे, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी. व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी. श्रावस्ती के पर्यटन उद्योग को विशेष बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ने की उम्मीद है.

 क्षेत्र में उत्साह और भविष्य की संभावनाएं
रेल लाइन निर्माण शुरू होने की सूचना से क्षेत्र के लोगों में उत्साह है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह परियोजना न केवल यात्रा सुविधाओं को बढ़ाएगी बल्कि क्षेत्र के विकास के नए द्वार खोलेगी. बहराइच से होकर सभी नई ट्रेनें गुजरेंगी, जिससे आवागमन और व्यापार दोनों मजबूत होंगे. रेललाइन पूरी होने पर तराई के जिलों का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास तेज़ी से आगे बढ़ सकेगा.

