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बहराइच में मासूम की बेरहमी से हत्या, धारदार हथियार से गला रेट उतारा मौत के घाट, गांव में मचा हड़कंप

Bahraich News: बहराइच जिले के कैसरगंज इलाके में आठ साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. धारदार औजार से मासूम की गर्दन काटकर मौत के घाट उतारा गया है. जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 13, 2026, 02:16 PM IST
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सांकेतिक फोटो
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Bahraich News/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कैसरगंज इलाके के मंझारा तौकली गांव के दयालपुरवा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक आठ साल के मासूम की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया.

घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे पुलिस कप्तान
तुरंत पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया. मौके पर थानाध्यक्ष कैसरगंज श्री राजेश कुमार शुक्ला, क्षेत्राधिकारी कैसरगंज श्री डी.के. श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री आयुष विक्रम सिंह उपस्थित रहे. इस दौरान फारेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करते हुए साक्ष्य जुटाए. 

एक आरोपी गिरफ्तार, कई अन्य पर FIR
स्थानीय पुलिस ने मृत बालक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. मृतक के परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कैसरगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नामजद  एक अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

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मासूम बच्चे की हत्या से इलाके में मचा कोहराम
घटना का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है. घटना की जांच के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई है. पुलिस का कहना है कि इस घटना के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव वालों का कहना है कि जिस समय घटना हुई, उस दौरान गांव में शादी समारोह और तेज आवाज में डीजे बज रहा था. जिसकी वजह से किसी को बच्चे की चीख-पुकार सुनाई नहीं दी.

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