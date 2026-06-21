घर में तोड़फोड़ और आगजनी

आरोप है कि गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की. इतना ही नहीं घर में लगी चक्की में आग लगा दी. सूचना पर मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई. आग को बुझाया और भीड़ को भगाया. करीब घंटे भर बाद काबू पा लिया गया. गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दी गई है. घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है. लोग अपने घरों में ​कैद हैं.