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बहराइच में हिंदू लड़की भगा ले जाने पर बवाल! तोड़फोड़ और आगजनी से गांव में तनाव

Bahraich News: बहराइच में विशेष समुदाय के एक युवक पर हिंदू लड़की के भगाने के आरोप में हिंसा भड़क गई. आरोपी युवक के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 21, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:11 PM IST
बहराइच में हिंदू लड़की भगा ले जाने पर बवाल! तोड़फोड़ और आगजनी से गांव में तनाव
Image Credit: Bahraich Police

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