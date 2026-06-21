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Bahraich News: बहराइच में लड़की भगाने को लेकर दो समुदायों में आक्रोश है. आरोप है कि विशेष समुदाय के एक युवक ने हिंदू समाज की युवती को भगा ले गया. इसके बाद हिंदू पक्ष में आक्रोश फैल गया. बताया गया कि गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक के घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ की. साथ ही आगजनी भी कर दी. गांव में तनाव का माहौल है. ऐसे मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई.
यह है पूरा मामला
यह पूरा मामला दरगाह थाना क्षेत्र के शेखुवापुर गांव का है. आरोप है कि पिछले दिनों विशेष समुदाय का एक युवक हिंदू लड़को को लेकर फरार हो गया. पीड़ित परिवार लड़की की बरामदगी के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे. आरोप है कि रविवार को माहौल गरम हो गया. आक्रोशित पीड़ित पक्ष ने लड़की को विशेष समुदाय के युवक से संपर्क कराने वाले के घर पर धावा बोल दिए.
घर में तोड़फोड़ और आगजनी
आरोप है कि गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की. इतना ही नहीं घर में लगी चक्की में आग लगा दी. सूचना पर मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई. आग को बुझाया और भीड़ को भगाया. करीब घंटे भर बाद काबू पा लिया गया. गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दी गई है. घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है. लोग अपने घरों में कैद हैं.
गांव में पसरा सन्नाटा
वहीं, बहराइच पुलिस का कहना है कि फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात है. हालात पर काबू पा लिया गया है. किसी तरह के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. रात में भी गांव में फ्लैग मार्च किया गया. आरोपी युवक की तलाश की जा रही है. पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है.