Shravasti News: 8वीं की छात्रा बनी एक दिन की BSA, बचपन का सपना हुआ पूरा, हाथ बांधे बगल में खड़े रहे अधिकारी

संतोष कुमार/श्रावस्ती: मिशन शक्ति फेज-5 के तहत महिलाओं और बच्चियों के आत्मबल, सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया है. जिले के जमुनहा इलाके के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा अंजली यादव को मंगलवार को एक दिन का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया.

अंजली यादव का बचपन का सपना

अंजली यादव का सपना बचपन से ही बीएसए बनने का था. विभाग ने मिशन शक्ति के अंतर्गत इस अनोखी पहल के जरिए उसके सपने को हकीकत में बदल दिया. एक दिन के लिए बीएसए बनी अंजली ने कार्यालय पहुंचकर न केवल जिम्मेदारियां संभालीं बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली को भी समझा.

अंजली ने बताया कि उसका सपना हमेशा से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने का था. आज उसे इस पद पर बैठने का अवसर मिला है, जिसके लिए वह बेहद खुश है और भविष्य में कड़ी मेहनत कर अपने सपने को साकार करना चाहती है.

मिशन शक्ति फेज-5 का उद्देश्य

बीएसए अजय कुमार ने कहा कि मिशन शक्ति फेज-5 का उद्देश्य बच्चियों के आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है. इस तरह की पहल से बच्चियों में यह संदेश जाएगा कि अगर वे ठान लें, तो जीवन में किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग की पहल की सराहना

बेसिक शिक्षा विभाग की यह पहल बच्चियों के आत्मविश्वास को नई उड़ान देने के साथ-साथ उनके सपनों को भी दिशा देने का कार्य कर रही है. जिलेभर में बेसिक शिक्षा विभाग के इस पहल की सराहना की जा रही है.

