/विदेशी आक्रांताओं का मेला नहीं लगने दिया... श्रावस्ती में सपा-कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला

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CM Yogi in Shravasti: श्रावस्ती दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को करीब 400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए. जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और विकास, कानून-व्यवस्था तथा सांस्कृतिक विरासत को लेकर विपक्ष को घेरा.
श्रावस्ती वालों को 400 करोड़ रुपये की सौगात
श्रावस्ती के सीताद्वार में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 400 करोड़ रुपये की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित किए. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारें महाराजा सुहेलदेव की विरासत की उपेक्षा कर विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन करती थीं, लेकिन उनकी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया.
सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक शासन करने के बावजूद कांग्रेस ने विकास नहीं किया और प्रदेश की धरोहरों की अनदेखी की. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया. मुख्यमंत्री योगी ने बलरामपुर से गिरफ्तार किए गए छांगुर का भी जिक्र करते हुए कहा कि उस पर सख्त कार्रवाई की गई है और उसके नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है.
विदेशी आक्रांता का मेला नहीं लगने दिया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकार में लोग महाराजा सुहेलदेव के बजाय विदेशी आक्रांताओं का मेला लगवाते थे. मैंने किसी विदेशी आक्रांता का मेला नहीं लगने दिया. सपा और कांग्रेस वालों को भगवान बुद्ध अच्छे नहीं लगते थे, इन्हें गाजी का मेला लगवाना अच्छा लगता था. इसलिए आज ये दुर्गति हुई. नौ साल पहले बबुआ मुख्यमंत्री बन गए थे, 12 बजे सो कर उठते थे, और चच्चू जो पढ़ाते थे वही सीखते थे.
विधायक राम फेरन पांडेय की सराहना की
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती विधान सभा सीट से विधायक राम फेरन पांडेय की सराहना करते हुए भिनगा विधानसभा का भी उल्लेख किया और लोगों से वहां भी भाजपा विधायक चुनने की अपील की. उन्होंने कहा कि जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत होने से "डबल इंजन की सरकार" के जरिए विकास कार्यों को और गति मिलेगी.
सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
करीब 400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती से विकास और कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. वहीं, विपक्ष पर तीखा राजनीतिक हमला बोलकर आगामी चुनावी माहौल को भी नई धार देने की कोशिश की.