/विदेशी आक्रांताओं का मेला नहीं लगने दिया... श्रावस्ती में सपा-कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला

सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक शासन करने के बावजूद कांग्रेस ने विकास नहीं किया और प्रदेश की धरोहरों की अनदेखी की. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया. मुख्यमंत्री योगी ने बलरामपुर से गिरफ्तार किए गए छांगुर का भी जिक्र करते हुए कहा कि उस पर सख्त कार्रवाई की गई है और उसके नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है.