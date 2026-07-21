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विदेशी आक्रांताओं का मेला नहीं लगने दिया... श्रावस्ती में सपा-कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला

Shravasti News: सीएम योगी मंगलवार को श्रावस्थी दौरे पर थे. इस दौरान सीएम योगी ने श्रावस्थी की जनता को 400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 21, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:55 PM IST
विदेशी आक्रांताओं का मेला नहीं लगने दिया... श्रावस्ती में सपा-कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला

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