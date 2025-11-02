Advertisement
Zee UP-UttarakhandBahraich

जंगल से निकालकर आबादी क्षेत्र में बसेगा बहराइच का भरथापुर गांव, नाव हादसे में सीएम योगी का बड़ा ऐलान

Bahraich News: रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे में अपनों की जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपये की राहत राशि के चेक सौंपे. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:42 PM IST
CM Yogi Adityanath

Bahraich News: बहराइच में नाव हादसे में दो शव बरामद हो गए हैं. 6 लोग अभी लापता हैं. उनकी तलाश की जा रही है. वहीं, रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे में अपनों की जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपये की राहत राशि के चेक सौंपे.  सीएम योगी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार और जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं. इससे पहले उन्होंने हवाई सर्वे कर हालात का बारीकी से जायजा लिया. 

21 करोड़ रुपये का बजट जारी किया
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक माह के अंदर भरथापुर के पीड़ित परिवारों को विस्थापित किया जाए. इसके लिए 21 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है. इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि सभी प्रभावित परिवारों को धनराशि, जमीन और आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

गांव के नाम पर बनाई जाएगी कालोनी 
सीएम योगी ने कहा कि भरथापुर के विस्थापित होने वाले सभी परिवारों को गांव के नाम से कॉलोनी बनाकर विस्थापित किया जाए. इसके अलावा बहराइच में भरथापुर जैसे अन्य गांव के लोगों को भी विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए और विस्थापन के लिए जरूरी बजट को शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि उन्हें भी जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा सके. 

सरकार पीड़ित परिवार के साथ 
सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ है. हमारी सरकार और जनप्रतिनिधि हर संभव सहायता प्रदान करेंगे. उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि एक माह के अंदर सभी गांववासियों को उनके गांव के नाम पर कॉलोनी को विकसित कर विस्थापित किया जाएगा, जहां पर उन्हें हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी. 

ये सुविधाएं मिलेंगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत सभी आवश्यक सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क और आवास सुनिश्चित की जाएं. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस प्रक्रिया को एक महीने के अंदर पूरा कर लिया जाए, ताकि प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कार्य शीघ्र हो सके. उन्होंने कहा कि इसके अलावा बहराइच में जो लोग घने जंगलों के बीच रहने के लिए मजबूर हैं, उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने की व्यवस्था की जाए. 

