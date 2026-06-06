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सीएम योगी का गोंडा में विकास महाकुंभ! 515 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात, देवी पाटन में की शक्ति उपासना

CM Yogi Gonda Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ शनिवार को गोंडा पहुंचे और यहां 515 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान मुख्यमंत्री देवी पाटन में पूजा-अर्चना करने पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 06, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:13 PM IST
सीएम योगी का गोंडा में विकास महाकुंभ! 515 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात, देवी पाटन में की शक्ति उपासना
Image Credit: सीएम योगी आदित्यनाथ

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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