Gonda: गोंडा और आसपास के क्षेत्रों को विकास की नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कई बड़ी सौगात दीं. गोंडा जिले के करनैलगंज क्षेत्र के चकरौत गांव में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 515.6 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इन योजनाओं से करनैलगंज और कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्रों के लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.