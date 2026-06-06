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Gonda: गोंडा और आसपास के क्षेत्रों को विकास की नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कई बड़ी सौगात दीं. गोंडा जिले के करनैलगंज क्षेत्र के चकरौत गांव में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 515.6 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इन योजनाओं से करनैलगंज और कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्रों के लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
भव्य स्वागत के बीच विकास योजनाओं का शुभारंभ
मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचे. हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की. मंच पर मुख्यमंत्री को भगवान राम की प्रतिमा, गदा और मां शक्ति की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया.
मुख्यमंत्री ने जिन परियोजनाओं की शुरुआत की, उनमें सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं. माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों को नई दिशा प्राप्त होगी.
देवी पाटन में की पूजा-अर्चना कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया
गोंडा पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय बलरामपुर दौरे के दौरान शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पहुंचे. शनिवार सुबह उन्होंने मां पाटेश्वरी देवी के दर्शन कर प्रदेश और जनकल्याण की कामना की. मंदिर के पीठाधीश्वर एवं पुजारियों की मौजूदगी में विशेष पूजा-अर्चना संपन्न हुई.
मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधाओं, स्वच्छता और व्यवस्थाओं की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. इस दौरान उन्होंने सूर्यकुंड, थारू जनजाति छात्रावास और मंदिर परिसर की गौशाला का भी दौरा किया तथा गोवंशों को हरा चारा और गुड़ खिलाया.
विभूतिनाथ मंदिर के विकास का मुद्दा भी पहुंचा मुख्यमंत्री तक
बलरामपुर प्रवास के दौरान श्रावस्ती स्थित ऐतिहासिक विभूतिनाथ शिव मंदिर के महंत शिवनाथ गिरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. उन्होंने मंदिर के विकास, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार तथा क्षेत्र की सड़क, बिजली और अन्य जनसमस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिससे स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है.