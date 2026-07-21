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श्रावस्ती और बहराइच दौरे पर सीएम योगी, करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, अलर्ट पर प्रशासन

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रावास्ती और बहराइच के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान सीएम योगी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. पढ़िए उनका पूरा कार्यक्रम.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 21, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:40 AM IST
श्रावस्ती और बहराइच दौरे पर सीएम योगी, करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, अलर्ट पर प्रशासन
Image Credit: CM Yogi AdityanathSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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