/श्रावस्ती और बहराइच दौरे पर सीएम योगी, करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, अलर्ट पर प्रशासन

कार्यक्रम स्थल पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन कई दिनों से युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटा रहा. मंडलीय अधिकारियों और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का कई बार निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है तथा कार्यक्रम स्थल पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है. आगामी चुनावों के मद्देनज़र मुख्यमंत्री का जनता से सीधा संवाद जिले की राजनीतिक हलचल को भी नई दिशा दे सकता है.