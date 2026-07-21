/श्रावस्ती और बहराइच दौरे पर सीएम योगी, करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, अलर्ट पर प्रशासन

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CM yogi News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती और बहराइच दौरे पर रहेंगे. श्रावस्ती में मुख्यमंत्री लवकुश की जन्मस्थली सीताद्वार पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान वह करीब 400 करोड़ रुपये की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
बहराइच दौरे पर सीएम योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच के बेड़नापुर में 350 करोड़ रुपये की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. इस जनसभा में महसी व नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं शामिल हैं, जिसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. महसी व नानपारा विधानसभा क्षेत्र की 350 करोड़ की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास सीएम करेंगे. तकरीबन एक घंटे जनसभा के बाद तीन बजे पुन: हेलीपैड पहुंचकर श्रावस्ती जिले के इकौना स्थित सीताद्वार मंदिर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे.
श्रावस्ती में सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 21 जुलाई को श्रावस्ती में प्रस्तावित सीताद्वार भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस हाई अलर्ट पर है. सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने सोमवार शाम 6 से 7 बजे के बीच कार्यक्रम स्थल पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया. उन्होंने सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए.
लवकुश की जन्मस्थली सीताद्वार पहुंचेंगे सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी दोपहर करीब 3:25 बजे लवकुश की जन्मस्थली सीताद्वार पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री यहां कार्यक्रम स्थल से एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री सीताद्वार मंदिर में पूजा अर्चना भी कर सकते हैं.
मिलेगी 83 विकास परियोजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान जिले को लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत वाली 83 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इनमें विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री जिले के लिए नई विकास योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं.
कार्यक्रम स्थल पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन कई दिनों से युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटा रहा. मंडलीय अधिकारियों और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का कई बार निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है तथा कार्यक्रम स्थल पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है. आगामी चुनावों के मद्देनज़र मुख्यमंत्री का जनता से सीधा संवाद जिले की राजनीतिक हलचल को भी नई दिशा दे सकता है.
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