Bahraich News: पहले ससुर की मौत, फिर आहत होकर बहू ने उठाया खौफनाक कदम, सदमें में पूरा परिवार

Bahraich News: बहराइच जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां ससुर की मौत से आहत बहू ने जहर खाकर अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि सदमें में पिछले कई दिनों से बहू ने खाना-पीना त्याग दिया था. इस घटना से परिवार सदमें में है. जानिये पूरी डिटेल...
Bahraich Crime News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. यह वारदात कोतवाली मुर्तिहा क्षेत्र के चितलहवा गांव की है, जहां इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है. पूरा परिवार सदमें में है.
क्या है ये पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ समय से महिला के ससुर की तबीयत खराब थी. इसी बीमारी के चलते उसके ससुर की मौत हुई थी. जिससे वह सदमें में थी. पिछले कुछ दिनों से ससुर की मौत से आहत होकर बहू पपीता देवी ने खाना पीना त्याग दिया था. मतृका का पति हरि लाल मजदूरी का काम करता है. जब महिला का पति के काम पर चला गया तो मौका देखकर पपीता देवी ने जहरीला पदार्थ खा लिया है. जैसे ही उसने जहरीला पदार्थ खाया, वैसे ही उसकी हालत खराब होने लगी. देखते ही देखते उसकी हालत बहुत खराब हो गई.
इलाज के दौरान महिला की मौत
जब महिला की खराब हालत को परिजनों ने देखा तो वह आवाक रह गए. फिर परिजन बिना देरी किए आनन-फानन में महिला को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे. जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे इलाज के लिए भर्ती कर लिया. जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. जिसके बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी (Mortuary) में भेज दिया गया.
वारदात की जांच में जुटी पुलिस
उधर, इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी. अब इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है. शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला ने ससुर की मौत से आहत होकर यह खौफनाक कदम उठाया है. इस पूरी घटना के बाद पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच हो रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.
