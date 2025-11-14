Shravasti News: घर के अंदर मृत मिला पूरा परिवार, संदिग्ध परिस्थितियों में 5 लोगों की लाश मिलने से हड़कंप

Shravasti news: श्रावस्ती से एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है. एक ही परिवार के पांच लोगों की डेड बॉडी घऱ के अंदर से मिली हैं. इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है.
Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के इकौना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कैलाशपुर में शुक्रवार सुबह दंपत्ति समेत पूरा परिवार मृत अवस्था में मिला. घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में 5 लोगों की लाश मिलने से गांव में हड़कंप मच गया. सूचना के बाद एसपी मौके पर पहुंचे. पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है. इकौना इलाके के लियाकत पुरवा गाँव का मामला.
घर के अंदर मिली पांच लाश
घटना की सूचना मिलते ही एसपी राहुल भाटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और घर के अंदर की स्थिति का जायजा लिया. पुलिस के साथ-साथ फोरेंसिक टीम भी बुला ली गई हैं, जो घटनास्थल से अहम साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी हैं. अधिकारियों का कहना है कि मामला अत्यंत गंभीर है और हर संभावित एंगल से जांच की जा रही है. गाँव में इस दुखद घटना से शोक और दहशत का माहौल है. पुलिस ने घर को सील कर दिया है और हर पहलू पर जांच जारी है.
