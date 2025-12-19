Gonda Dense Fog: गोंडा में घने कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी, बर्फीली हवाओं से छूट रही कंपकंपी, खराब हालत में AQI

अतुल कुमार यादव/गोंडा: यूपी के गोंडा जिले में बीते 3 दिन से पछुवा हवा चलने के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. आज गोंडा जिले का तापमान न्यूनतम 10 डिग्री पहुंच चुका है अधिकतम तापमान 21 डिग्री है. लगातार बर्फीली हवाएं चलने से गोंडा में कड़ाके की ठंड हो रही है. ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

गोंडा का AQI भी खराब

तापमान में लगातार गिरावट होने से गोंडा का लगातार AQI भी खराब हो रहा है. गोंडा का आज AQI 309 पहुंच चुका है जिससे सांस लेने में लोगों को प्रदूषण अधिक होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. घना कोहरा होने के कारण जिले के कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है तो कई स्थानों पर 1 से 2 मीटर तक ही विजिबिलिटी है.

जानें तापमान का हाल

देर रात्रि 12:00 बजे अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री अधिकतम तापमान 23 डिग्री था तो वहीं रात 2 बजते ही न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री पहुंच चुका था. वहीं सुबह 6:30 बजे ही तापमान में और गिरावट आई है. न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री पहुंच चुका है. गुरुवार की अगर बात करें तो कल गोंडा जिले में न्यूनतम तापमान सुबह 7:00 बजे 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री गोंडा का था.

Add Zee News as a Preferred Source

घना कोहरा होने के कारण वाहन चालकों के साथ-साथ अन्य लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पैदल जाने वाले लोगों को भी दिक्कतें हो रही है. भीषण ठंड से बचाव को लेकर के जिले के चारों तहसीलों में अलग-अलग स्थान पर जिला प्रशासन द्वारा रेन बसेरा बनाया गया है. वहां पर लोग जाकर के रात्रि में निशुल्क में रहकर अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं. जिले के चारों तहसीलों में सबसे अधिक स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

लखनऊ में विजिबिलिटी 50 मीटर

राजधानी लखनऊ में आज पूरा दिन लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है. सुबह से ही कोहरे ने सड़कों को ढक रखा है. विजिबिलिटी 50 मीटर है. तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है. मौसम विभाग के अनुसार पूरा दिन आज क्लाउडी रहेगा. प्रशासन ने भी अपील की है कि बहुत जरूरी कोई काम हो तो ही घर से निकले. सड़कों पर गाड़ियों की गिरफ्तार कम हो गई है. एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट को भी कम किया गया है.

सर्द की ठिठुरती भरी रात zee News का रैन बसेरों का रियल्टी चेक

कानपुर में भीषण ठंड है. ठंड की वजह से कानपुर में 19 व 20 दिसंबर को नर्सरी से 12 वी तक के स्कूलो तक DM ने अवकाश घोषित कर दिया है. आलम ये है कि लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं. वहीं लोग सड़कों पर रात न बिताए इसके लिए DM ने एक दिन पहले रैन बसेरों का निरीक्षण किया. कानपुर में रैन बसेरों में लोग जमीन पर सोते मिले.

UP Cold Wave Alert: सड़कें गायब, नहीं दिख रहा हाथ से हाथ...कोहरे में लिपटा पूर्वांचल, यूपी के 20 जिलों में रेड अलर्ट