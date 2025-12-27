Advertisement
Gonda Cold Wave Alert: गोंडा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी, विजिबिलिटी शून्य, रेंगते दिखे वाहन, अलर्ट जारी

Gonda Weather Today Cold Day Alert: पूरे यूपी में जोरदार ठंड और कोहरा का असर देखने को मिल रहा है. गोंडा में  शुक्रवार को सुबह से ही कोहरे का असर है. घने कोहरे के कारण कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:35 AM IST
Gonda Weather
Gonda Weather

अतुल कुमार यादव/Gonda Cold wave: पूरा उत्तर प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है. नया साल दस्तक देने के लिए तैयार है और उससे पहले ही ठंडी हवाओं और कोहरे की वजह से लोगों का बुरा हाल है. वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण चैन की सांस नहीं लेने दे रहा.  गोंडा जिले में देर रात से बर्फीली हवाएं चलने के साथ शीतलहर का भी प्रकोप जारी है. ओस की बूंदों की तरह कोहरा गिरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. जिले के तापमान में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है.

 एयर क्वालिटी भी लगातार खराब, लोगों को सांस लेने में दिक्कत
 गोंडा जिले का तापमान आज न्यूनतम 8 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री गोंडा का तापमान पहुंच चुका है. इसके साथ ही साथ 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोंडा में हवा चल रही है जिससे कड़ाके की ठंड धीरे-धीरे गोंडा में बढ़ रही है. कड़ाके की ठंड और घना कोहरा होने के कारण एयर क्वालिटी भी लगातार खराब हो रही है. 194 गोंडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है ऐसे में लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है.  

घने कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी एकदम शून्य 
गोंडा मनकापुर हाईवे पर घना कोहरे का प्रकोप जारी है. घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी एकदम शून्य पहुंच चुकी है. वाहन चालकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लाइटों का सहारा लेकर के वाहन चालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं. हाथ से हाथ भी दिखाई देने में मुश्किल हो रही है. लोगों को अलाव का सहारा भी नाकाफी लग रहा है.

घने कोहरे और कड़ाके के ठंड को लेकर अलर्ट 
मौसम विभाग द्वारा गोंडा समेत कई जिलों में घने कोहरे और कड़ाके के ठंड को लेकर की पहले ही अलर्ट जारी करके लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए थे. जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा गया है.

जानिए तापमान का हाल
गोंडा जिले में अगर 3 दिन के पिछले तापमान की बात करें तो गोंडा में कल न्यूनतम 10 डिग्री और अधिकतम 20 डिग्री गोंडा का तापमान था। 26 दिसंबर को तापमान न्यूनतम 9 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री तापमान था.  25 दिसंबर को अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम 10 डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री गोंडा का तापमान था. 24 दिसंबर की अगर बात करें तो न्यूनतम 11 डिग्री और अधिकतम 22 डिग्री गोंडा का तापमान था.

