राजीव शर्मा/बहराइच: यूपी के बहराइच में डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा विधायक के बीच कहासुनी का मामला सामने आया है. सपा विधायक आनंद यादव का आरोप है कि यूपी के डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक से उन्‍हें जबरन बाहर कर दिया. इतना ही नहीं सपा विधायक आनंद यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

समीक्षा बैठक में सपा विधायक को बाहर करने का आरोप

दरअसल, डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समीक्षा बैठक के लिए बहराइच पहुंचे थे. यहां जनप्रतिनिधियों को भी अपनी बात रखने और समस्‍याएं बताने के लिए बुलाया गया था. बैठक में कैसरगंज से सपा के विधायक आनंद यादव भी पहुंचे थे. आरोप है कि सपा विधायक आनंद यादव को देखकर डिप्‍टी सीएम ने आपत्ति जताई. विधायक आनंद यादव कहते रहे कि मुझे डीएम ने बैठक में बुलाया है और हम अपने इलाके की समस्याए बताना चाहते हैं. डिप्टी सीएम ने डीएम को बुलाकर कहा कि इन्हें अपने चैम्बर में बिठाएं, हम इनसे बाद में बात करेंगें. विधायक इसे अपनी बेइज़्ज़ती मान रहे हैं.

सपा विधायक के ये आरोप

सपा विधायक आंनद यादव ने बताया कि मुझे बाकायदा पत्र भेजकर डिप्टी सीएम की बैठक में आमंत्रित किया गया था. बावजूद मुझे बैठक से बाहर कर दिया गया. कैसरगंज के विधायक आनंद यादव ने बताया कि लगता है डिप्टी सीएम दंगा कराने के लिए आए हों, इनके ऊपर 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, ये डिप्टी सीएम कोई योजना बनाने आए होंगे. यही नहीं आक्रोशित विधायक ने डिप्टी सीएम को काफी खरी खोटी सुनाई और बोला इनके खिलाफ मैं कोर्ट जाऊंगा और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इसकी शिकायत दर्ज कराऊंगा.

क्‍या बोले डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य?

वहीं, इस पूरे मामले को लेकर डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिना बुलाये क्यो बीच में चले आए. इतना ही नहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरी मीटिंग यदि सीएम योगी जी से हो रही हो तो अखिलेश चले आएं तो कैसा रहेगा?.