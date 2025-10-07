Advertisement
बहराइच में डिप्टी CMO का शव मिला, बंद कमरे में संदिग्ध हालात में मिली लाश, पुलिस ने शुरू की जांच

Bahraich Crime News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में डिप्टी सीएमओ की लाश बंद कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई. काफी देर खटखटाने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो ड्राइवर ने पुलिस को बुलाया और जब पुलिस ने दरबाजा तोड़ा तो अंदर डिप्टी सीएमओ मृत पड़े थे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 07, 2025, 08:49 PM IST
बहराइच में डिप्टी CMO का शव मिला, बंद कमरे में संदिग्ध हालात में मिली लाश, पुलिस ने शुरू की जांच

Bahraich : बहराइच में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक किराये के मकान से डिप्टी सीएमओ का शव मिला. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जिसके बाद यह तय हो पाएगा कि डिप्टी सीएमओ की मौत कैसे हुई. 

क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक बहराइच में डिप्टी सीएमओ के पद पर कार्यरत डॉक्टर राकेश प्रसाद का शव उनके किराये के मकान से संदिग्ध हालात में मिला है. उनका शव मंगलवार सुबह कोतवाली देहात क्षेत्र में नाजिरपुर बस्ती में किराये के मकान से मिला है. डॉ. राकेश प्रसाद गोरखनाथ के रहने वाले थे. डॉक्टर राकेश प्रसाद किराये के मकान में अकेले रहते थे. 

पुलिस के मुताबिक
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह जब डॉक्टर राकेश प्रसाद का ड्राइवर उनके लिए खाना लेकर उनके घर पहुंचा तो उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. ड्राइवर काफी देर तक कमरे का दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने पुलिस को फोन किया. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तुड़वाया तो अंदर के हालात देख सब दंग रह गए. कमरे में डॉक्टर राकेश प्रसाद मृत पड़े थे  और कमरे के हालात संदिग्ध लग रहे थे. 

पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू की. फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया. शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने जानकारी के आधार पर डॉक्टर राकेश के परिवार को सूचित कर दिया है. 

ये भी पढ़ें: यूपी में आकाशीय बिजली का कहर, आगरा, फतेहपुर से 3-3 समेत कुल 7 लोगों की मौत, संभल में कई स्कूली बच्चे घायल

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड ! 

