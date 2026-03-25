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बहराइच में 136 परिवारों को आवास व पट्टे वितरण के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर तीखा हमला, ‘जातीय राजनीति’ पर उठाए बड़े सवाल

Bahraich News: बहराइच जनपद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 136 पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवासीय भूमि के पट्टों का वितरण किया.इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. 

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 25, 2026, 05:48 PM IST
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बहराइच में 136 परिवारों को आवास व पट्टे वितरण के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर तीखा हमला, ‘जातीय राजनीति’ पर उठाए बड़े सवाल

बहराइच न्यूज/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 136 पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवासीय भूमि के पट्टों का वितरण किया.इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.उन्होंने कहा कि अब योजनाओं का लाभ किसी जाति या परिवार विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी पात्र लोगों को समान रूप से दिया जा रहा है.

विपक्ष पर ‘जातीय चश्मा’ लगाने का आरोप
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारें “जातीय चश्मे” से काम करती थीं.उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे सत्ता में थे, तब योजनाओं का लाभ केवल अपने परिवार और खास वर्ग तक सीमित रखा गया. उन्होंने कहा कि उन लोगों को न तो भरतापुर के यादव याद आते थे और न ही पिछड़ी जातियों के लोग.

PDA की राजनीति पर उठाए सवाल 
योगी आदित्यनाथ ने PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की राजनीति पर भी सवाल खड़े किए.उन्होंने कहा कि जो लोग PDA की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या मुन्नालाल मौर्य जैसे लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते थे? क्या भरतापुर के यादव, दलित और थारू जनजाति के लोग उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? उन्होंने कहा कि इन सभी वर्गों को बहुत पहले ही योजनाओं का लाभ मिल जाना चाहिए था.

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थारू समुदाय और दलितों के अधिकारों की बात
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से थारू जनजाति और दलित समाज का जिक्र करते हुए कहा कि क्या उन्हें सड़क, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार नहीं था? उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है और हर व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाई जा रही है.

समावेशी विकास पर जोर
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में “सबका साथ, सबका विकास” की भावना के साथ काम हो रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी सरकार इसी तरह पारदर्शिता और समानता के आधार पर योजनाओं का लाभ देती रहेगी, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे. 

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