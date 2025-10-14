Advertisement
मालिक को बचाने के लिए भेड़िया से भिड़ा 'छोटू', वफादार डॉगी की बहराइच ही नहीं पूरे प्रदेश में हो रही चर्चा

Dog Fight with Wolf in Bahraich: बहराइच में भेड़िये के आतंक के बीच एक पालतू कुत्ते की वफादारी और साहस की चर्चा हो रही है. पालतू कुत्ता 'छोटू' खेत में अपने मालिक की जान बचाने के लिए भेड़िया से भिड़ गया.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 14, 2025, 02:27 PM IST
राजीव शर्मा /बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में आदमखोर भेड़िये का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. महसी और कैसरगंज क्षेत्र के कई गांवों में यह भेड़िया अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है, जबकि 25 से अधिक लोगों को घायल कर चुका है. लगातार हो रहे हमलों ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है.भय का आलम यह है कि लोग अब अपने मकानों को छोड़कर मचान पर रातें गुजारने को मजबूर हैं.

भेड़िया को पकड़ने में वन विभाग नाकाम
सबसे ज्यादा दहशत मझारा तौकली और बभनन पुरवा गांव में है, जहां नरभक्षी भेड़िया बार-बार दस्तक दे रहा है. ग्रामीणों ने कई बार वन विभाग को सूचना दी, लेकिन अब तक विभाग उसे पकड़ने में नाकाम रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार और वन विभाग को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं.

भेड़िया से भिड़ा 'छोटू', मालिक की बचाई जान
इसी बीच, कैसरगंज क्षेत्र के बभनन पुरवा गांव से एक मिसाल पेश करने वाली घटना सामने आई है. यहां के रहने वाले प्रदीप पाल खेत में शौच के लिए गए थे, तभी आदमखोर भेड़िये ने उन पर हमला कर दिया. हालांकि, उसी वक्त उनके साथ मौजूद पालतू कुत्ता ‘छोटू’ भेड़िये से भिड़ गया और मालिक की जान बचा ली. छोटू की बहादुरी से भेड़िया गन्ने के खेत की ओर भाग निकला.

गांव में अब छोटू की वफादारी और साहस की चर्चा हर किसी की जुबान पर है. लोग उसे “हीरो” कहकर पुकार रहे हैं.

वहीं, ग्रामीण प्रशासन और वन विभाग से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आदमखोर भेड़िये को पकड़ा जाए ताकि गांवों में फैले आतंक से लोगों को राहत मिल सके.

