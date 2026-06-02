कुत्ते की मौत के बाद साथी कुत्ते का आतंक, दर्जनभर लोगों को काटकर किया घायल; लोग पहरा देने को मजबूर

श्रावस्ती/संतोष कुमार : यूपी के श्रावस्ती जिले के इकौना कस्बे में एक कुत्ते की मौत के बाद उसके साथी कुत्ते के आक्रामक होने से इलाके में दहशत का माहौल है. बौखलाए कुत्ते ने गौतम नगर और तिलक नगर मोहल्ले में दर्जनभर से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया. कुत्ते के आतंक से लोग पूरी रात भय के साये में रहे और अपनी सुरक्षा के लिए हाथों में लाठी-डंडे लेकर मोहल्ले की रखवाली करते नजर आए.

कुत्ते के हमलों से पूरे इलाके में दहशत

मामला इकौना थाना क्षेत्र के गौतम नगर और तिलक नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों के मुताबिक एक कुत्ते की मौत के बाद उसका साथी कुत्ता अचानक आक्रामक हो गया. बौखलाए कुत्ते ने राहगीरों, बच्चों और मोहल्ले के कई लोगों पर हमला कर दिया, जिससे एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. कुत्ते के हमलों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि रातभर मोहल्ले के लोग जागकर पहरा देते रहे लोग हाथों में लाठी-डंडे लेकर गलियों में गश्त करते नजर आए ताकि किसी और पर हमला न हो सके. घायल लोगों का इलाज कराया गया है. वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कुत्ते को पकड़ने और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है.

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