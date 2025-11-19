Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3010035
Zee UP-UttarakhandBahraich

डेढ़ साल की मासूम पर कुत्तों का अटैक, लाठी-डंडे हांककर परिजनों ने भगाया; बहराइच में दिल दहला देने वाली घटना

Bahraich News: बहराइच के मुर्तिहा क्षेत्र के पसियन कुट्टी गांव में ठंड बढ़ते ही आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है. डेढ़ साल की बच्ची समेत 5 से अधिक लोग घायल हुए. मासूम जया को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. 

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 19, 2025, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

बहराइच न्यूज/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच में जैसे-जैसे सर्दी अपना असर दिखा रही है, वैसे ही आवारा कुत्तों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है. खासकर ग्रामीण इलाकों में कुत्तों की आक्रामकता ने लोगों को घरों से निकलने तक में डरा दिया है.  कोतवाली मुर्तिहा थाना क्षेत्र स्थित पसियन कुट्टी गांव में पिछले 24 घंटों में आवारा कुत्तों द्वारा कई लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं. 

क्या है पूरी घटना ? 
गांव की 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची जया घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक एक आवारा कुत्ता उस पर झपट पड़ा. कुत्ते ने बच्ची को कई जगहों से बुरी तरह नोंच डाला. परिजनों के चीखने-चिल्लाने पर ग्रामीण दौड़े और बच्ची को बचाया, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी.परिजनों ने तुरंत जया को बहराइच मेडिकल कॉलेज के हिंसक जानवरों से प्रभावित वार्ड में भर्ती कराया, जहां बच्ची का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची को कई जगह गहरे घाव हैं और लगातार निगरानी की जा रही है.

गांव में 5 से अधिक लोग हुए घायल
स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सिर्फ बच्ची ही नहीं, बल्कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 5 लोग आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो चुके हैं. कई लोगों को हाथ, पैर और पीठ पर चोटें आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ही कुत्ते झुंड बनाकर घूम रहे हैं और राह चलते लोगों पर अचानक हमला कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों में दहशत, जिम्मेदार विभाग पर नाराजगी
गांव के लोगों में इन घटनाओं को लेकर भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन नगर निकाय और संबंधित विभाग इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.ग्रामीणों ने बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है और जिला प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है. 

प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग
लोगों ने जिले के अधिकारियों से आवारा कुत्तों को पकड़ने और टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि आगे किसी बड़ी घटना को रोका जा सके. बच्ची जया सहित सभी घायलों का उपचार जारी है और गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

यह भी पढ़ें : Gorakhpur Weather Update: पूर्वी यूपी में नवंबर में दिसंबर वाली ठंड! वाराणसी समेत इन शहरों में तेजी से गिरेगा पारा; क्या बारिश बढ़ाएगी टेंशन?
 

TAGS

Bahraich news

Trending news

jaunpur news
जौनपुर में बरात लेकर जा रहे दूल्हे संग रास्ते में हो गया कांड,भागते दिखे घराती-बराती
Kushinagar News
रात की मस्ती बनी आखिरी सफर ! तेज रफ्तार कार ने ली दो जान,कुशीनगर NH-28 पर भीषण हादसा
Kushinagar News
UP के इस जिले में रबी की बुवाई के लिए किसान परेशान, बीज और खाद की लगा रहे गुहार
Garhwal Commissioner inspected Nepa Farm
काशीपुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बड़ी तैयारी, खुलेगा नौकरियों का पिटारा
Prayagraj Magh Mela 2026
कब लगेगा प्रयागराज माघ मेला? तैयारियां तेज, डुबकी लगाने आएंगे करोड़ों श्रद्धालु
your capital your right in uttarkashi
ग्राहकों के लिए गुड न्यूज,बैंकों में करोड़ों जमा करके भूले लोग,अब फटाफट निकाल पाएंगे
kaushambi news
कौशांबी में मदरसे पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप, ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत
Kanpur News
गच्चा देकर शादी करने जा रहा था कॉन्स्टेबल, तभी पुलिस संग प्रेमिका ने बोला धावा
Azamgarh news
Azamgarh News: आजमगढ़ में 25 हजार के इनामिया का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
Meerut Farmer Crying
रिश्वत से तंग किसान ने पकड़े महिला IAS के पैर, रो-रोकर लगाई न्याय की गुहार