डेढ़ साल की मासूम पर कुत्तों का अटैक, लाठी-डंडे हांककर परिजनों ने भगाया; बहराइच में दिल दहला देने वाली घटना

बहराइच न्यूज/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच में जैसे-जैसे सर्दी अपना असर दिखा रही है, वैसे ही आवारा कुत्तों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है. खासकर ग्रामीण इलाकों में कुत्तों की आक्रामकता ने लोगों को घरों से निकलने तक में डरा दिया है. कोतवाली मुर्तिहा थाना क्षेत्र स्थित पसियन कुट्टी गांव में पिछले 24 घंटों में आवारा कुत्तों द्वारा कई लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं.

क्या है पूरी घटना ?

गांव की 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची जया घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक एक आवारा कुत्ता उस पर झपट पड़ा. कुत्ते ने बच्ची को कई जगहों से बुरी तरह नोंच डाला. परिजनों के चीखने-चिल्लाने पर ग्रामीण दौड़े और बच्ची को बचाया, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी.परिजनों ने तुरंत जया को बहराइच मेडिकल कॉलेज के हिंसक जानवरों से प्रभावित वार्ड में भर्ती कराया, जहां बच्ची का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची को कई जगह गहरे घाव हैं और लगातार निगरानी की जा रही है.

गांव में 5 से अधिक लोग हुए घायल

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सिर्फ बच्ची ही नहीं, बल्कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 5 लोग आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो चुके हैं. कई लोगों को हाथ, पैर और पीठ पर चोटें आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ही कुत्ते झुंड बनाकर घूम रहे हैं और राह चलते लोगों पर अचानक हमला कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों में दहशत, जिम्मेदार विभाग पर नाराजगी

गांव के लोगों में इन घटनाओं को लेकर भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन नगर निकाय और संबंधित विभाग इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.ग्रामीणों ने बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है और जिला प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है.

प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग

लोगों ने जिले के अधिकारियों से आवारा कुत्तों को पकड़ने और टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि आगे किसी बड़ी घटना को रोका जा सके. बच्ची जया सहित सभी घायलों का उपचार जारी है और गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

यह भी पढ़ें : Gorakhpur Weather Update: पूर्वी यूपी में नवंबर में दिसंबर वाली ठंड! वाराणसी समेत इन शहरों में तेजी से गिरेगा पारा; क्या बारिश बढ़ाएगी टेंशन?

