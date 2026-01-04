Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3063246
Zee UP-UttarakhandBahraich

Bahraich Dog Attack: आदमखोर के बाद पागल कुत्तों का आतंक, 3 बच्चों समेत 4 लोगों को नोंच डाला; लाठी-डंडे हांककर ग्रामीणों ने खदेड़ा

Bahraich Dog Attack: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पागल कुत्तों का आतंक देखने को मिला है. जिले में पागल कुत्तों ने तीन बच्चों समेत चार लोगों को नोंच डाला. लोगों ने लाठी-डंडे से मारकर कुत्तों को भगाया. जिससे उनकी जान बच पाई. फिलहाल घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. जानिये पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bahraich News
Bahraich News

Bahraich Dog Attack News/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर के बाद पागल कुत्तों ने दहशत फैला दी है. जिले में दो थानों के अलग-अलग स्थानों पर तीन बच्चों समेत चार लोगों को नोंच डाला है. जब लोगों ने यह नजारा देखा तो उन्होंने लाठी-डंडे हांककर कुत्तों को भगाया. जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.

आंगन में खेल रही लड़की पर कुत्ते का हमला
पहली घटना जिले के रिसिया थाना क्षेत्र की है, जहां के शंकरपुर गांव निवासी श्री देवी की 10 वर्षीय बेटी पिंका घर के आंगन में खेल रही थी. इसी दौरान एक खूंखार आक्रामक कुत्ता घर में आ घुसा और उस पर अचानक हमला कर दिया. घटना को जब परिजनों ने देखा तो वे दौड़कर आए और कड़ी मशक्कत के बाद उस कुत्ते को खदेड़ा. इसके बाद घायल बेटी को रिसिया सीएचसी लेकर पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

यह भी पढ़ें: Bahraich News: पहले ससुर की मौत, फिर आहत होकर बहू ने उठाया खौफनाक कदम, सदमें में पूरा परिवार

Add Zee News as a Preferred Source

एक वर्षीय मासूम को कुत्ते ने नोंचा
वहीं दूसरी घटना बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र की है, जहां के जोगनियां गांव निवासी जोगेश चौहान की एक वर्षीय बेटी महक घर के दरवाजे पर खेल रही थी. वहां कुछ अन्य बच्चे भी थे. तभी एक आवारा पागल कुत्ते ने एक के बाद एक दो मासूमों समेत तीन लोगों पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं. मौके पर चीख पुकार मच गई. जिसे सुनकर परिजन दौड़े-दौड़े आए और जैसे-तैसे मासूम को कुत्ते के जबड़े से छुड़ाया. फिर कुत्ते को वहां से भगाया. महक के चेहरे और सिर में गंभीर जख्म हैं. 

कुत्ते के हमले से कौन-कौन हुआ घायल?
इसके बाद परिजन गंभीर हालत में बेटी को मिहींपुरवा सीएचसी लेकर पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद मासूम को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है. इस दौरान पागल कुत्ते ने जोगनिया गांव के कुल तीन लोगों को बारी-बारी से नोंच कर घायल कर दिया. कुत्ते ने जिन लोगों को घायल किया है, उनमें जोगेस चौहान की एक वर्षीय बेटी महक, कुलदीप की 4 साल की बेटी और रामराज चौहान की 50 वर्षीय पत्नी को शामिल हैं. 

इन सभी को कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया है. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल छा गया है.
 
यह भी पढ़ें: भेड़ियों की कयामत वाली रात, बढ़ सकता है हमले का खतरा, वुल्फ मून पर लोगों से सतर्क रहने की अपील

TAGS

Bahraich newsBahraich dog attackDog Attack in Bahraich

Trending news

Bahraich news
पागल कुत्तों का आतंक, 3 बच्चों समेत 4 को नोंच डाला; लाठी-डंडे हांककर लोगों ने खदेड़ा
Lcuknwo news
डॉ. रमीज की संपत्ति होगी कुर्क, पुलिस को उसके नेपाल भागने की आशंका, तलाश में 3 टीमें
Bahraich Suicide
पहले ससुर की मौत, फिर आहत होकर बहू ने उठाया खौफनाक कदम, सदमें में पूरा परिवार
Varanasi News
आज से शुरूहोगा वॉलीबॉल का महाकुंभ, PM मोदी करेंगे उद्घाटन, इतिहास रचने को तैयार काशी
Aaj ka mausam
उत्तराखंड में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड! -20 डिग्री सेल्सियस पहुंचा उत्तरकाशी में पारा
ipl kkr row
KKR के फैसले पर सियासी फुलटॉस! क्रिकेटर रहमान पर शाहरुख को बताया राक्षस और गद्दार
Folk singer Neha Singh Rathore
नेहा सिंह को पुलिस पकड़कर ले गई, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक कमेंट का मामला
Republic Day 2026
मंत्रवती शाक्य ने बढ़ाया इटावा का मान! गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि का न्योता
Lucknow latest news
यूपी में 11 ARTO का तबादला, ओवरलोडिंग के मामलों को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
Kavi Gopaldas Neeraj
गोपालदास नीरज को फिल्मों में कैसे मिला काम? एसडी बर्मन ने रखी थी ये शर्त