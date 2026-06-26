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गोंडा: सरयू नदी में बड़ा हादसा, रेलिंग पर बैठ हवा ले रहे बुजुर्ग की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

Gonda News: गोंडा जिले में त्रिमुहानी संगम पसका घाट पर आज (शुक्रवार सुबह) रेलिंग पर बैठकर हवा ले रहे 55 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई है. नदी में नहा रहे लोगों ने तत्काल स्थानीय लोगों को सूचना दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 26, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:24 PM IST
गोंडा: सरयू नदी में बड़ा हादसा, रेलिंग पर बैठ हवा ले रहे बुजुर्ग की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम
Image Credit: Gonda NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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