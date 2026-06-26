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Gonda News/ अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में परसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिमुहानी संगम पसका घाट पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब आज (शुक्रवार सुबह) पुल की रेलिंग पर बैठकर हवा ले रहे 55 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सरयू नदी में डूब गए. जिससे उनकी मौत हो गई है. सरयू नदी में नहा रहे लोगों ने जब यह नजारा देखा तो तत्काल स्थानीय लोगों को सूचना दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने 4 घंटे कड़ी मशक्कत करके किसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के शव को बाहर निकल है.
मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस
सूचना पाकर मौके पर पहुंची परसपुर थाने की पुलिस ने मृतक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के शव को कब्जे में लेकर पंचायत नामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई. बताया जा रहा है कि पसका के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद गुप्ता प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे उठने के बाद 1 घंटे तक एक्सरसाइज करते थे. इसके बाद इसी तरीके से प्रतिदिन जाकर 7:00 बजे रेलिंग पर बैठकर हवा लेते थे और फिर अपने घर लौट आते थे.
कैसे हुआ ये हादसा?
आज भी राजेंद्र प्रसाद टहलने के बाद जाकर सरयू नदी के पुल की रेलिंग पर बैठकर हवा ले रहे थे. इसी दौरान अचानक वह नदी में गिर गए. जैसे ही यह नजारा नदी में नहा रहे लोगों ने देखा, तो शोर मचाया. शोर सुनकर पसका गांव के रहने वाले गजेंद्र सिंह और अन्य लोग मौके पहुंचे. उसके बाद स्थानीय गोताखोरों को बुलाया गया. गोताखोरों के पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ. करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बरामद किया गया है.
घटना से गांव में मचा कोहराम
मृतक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की चार बेटियां और तीन बेटे हैं. सभी का विवाह हो चुका है. 6 साल पहले मृतक की पत्नी गीता का भी निधन हो चुका है. इस पूरी घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. मृतक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के बेटे राहुल गुप्ता ने इस पूरी घटना की जानकारी दी है. फिलहाल इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है.
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