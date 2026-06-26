Gonda News/ अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में परसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिमुहानी संगम पसका घाट पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब आज (शुक्रवार सुबह) पुल की रेलिंग पर बैठकर हवा ले रहे 55 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सरयू नदी में डूब गए. जिससे उनकी मौत हो गई है. सरयू नदी में नहा रहे लोगों ने जब यह नजारा देखा तो तत्काल स्थानीय लोगों को सूचना दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने 4 घंटे कड़ी मशक्कत करके किसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के शव को बाहर निकल है.