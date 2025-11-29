बहराइच में लौटा 'शैतान', 8 घंटें दो मासूमों का किया शिकार, शाम होते ही गांव में छा जाता विरान

Bahraich News/ राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक फिर लौट आया है. 8 घंटे के भीतर दो अलग-अलग गांवों में दो मासूम बच्चों पर ताबड़तोड़ हमलों ने पूरे इलाके को दहशत में डूबो दिया. गांवों में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है और लोग बच्चों को घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं.

घसीट ले गए दो भेड़िए

कैसरगंज थाना क्षेत्र के मल्लहनपुरवा गांव में शुक्रवार को 5 वर्षीय स्टार निषाद घर के बाहर खेल रहा था. तभी दो भेड़िए अचानक आए और बच्चे को उठाकर खेतों की ओर भाग गए. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक भेड़िए ने बच्चे की गर्दन दबोच ली थी, दूसरा उसकी हथेली चबा रहा था. हम शोर मचाते हुए पीछे भागे, तब जाकर गन्ने के खेत में बच्चे को छोड़कर वे भागे. बच्चा जब मिला तो वह खून से लथपथ था. दोनों हथेलियां और पंजे भेड़िए खा चुके थे. 5 घंटे तक जिंदगी से लड़ने के बाद लखनऊ ले जाते समय स्टार की मौत हो गई.

गांवों में भय का माहौल

कैसरगंज और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है. लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जा रहे हैं. गन्ने के खेतों और जंगलों के पास कोई भी अकेले नहीं जा रहा. गांव वालों का कहना है कि भेड़ियों का यह झुंड बेहद चालाक और खूंखार है, और अब तक सिस्टम के सारे उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं.

दूसरा हमला: मां की गोद से 10 महीने की बच्ची को उठा ले गया भेड़िया

पहली घटना से सिर्फ कुछ घंटे बाद, रात करीब 1:30 बजे खोरिया शफीक गांव (श्रावस्ती सीमा) में मां की गोद से सोती हुई 10 महीने की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया. मां रमादेवी ने बताया कि बच्ची मेरी गोद से चिपककर सो रही थी. अचानक उसकी चीख सुनकर नींद खुली तो देखा भेड़िया लेकर भाग रहा था. ढाई घंटे की तलाश के बाद बच्ची का शव करीब 800 मीटर दूर गन्ने के खेत में मिला. बच्ची को भेड़िया बुरी तरह नोंच चुका था. मां शव देखकर बेहोश हो गई.

तीन महीनों में 10 मौतें, 38 घायल

बहराइच में भेड़ियों का यह आतंक नया नहीं है. पिछले 3 महीनों में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 38 से ज्यादा घायल हुए हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच का दौरा कर चुके हैं और आदमखोर भेड़ियों को मारने के आदेश दे चुके हैं. अब तक 4 भेड़िए मारे जा चुके हैं, लेकिन हमले थम नहीं रहे हैं.

वन विभाग और पुलिस अलर्ट, ड्रोन से निगरानी

DFO राम सिंह यादव ने बताया कि इलाके में ड्रोन से गश्त कराई जा रही है. तीन पिंजरे लगाए गए हैं. जंगलों और खेतों में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज किया गया है. ग्रामीणों से बच्चों को अकेला न छोड़ने की अपील की गई है.