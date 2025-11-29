Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3023271
Zee UP-UttarakhandBahraich

बहराइच में लौटा 'शैतान', 8 घंटें दो मासूमों का किया शिकार, शाम होते ही गांव में छा जाता विरान

Bahraich News: बहराइच में एक बार फिर खूंखार भेड़िये का खूनी खेल शुरू हो गया है. जहां पर 8 घंटों में दो मासूमों का शिकार बना चुका है. आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है. लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जा रहे हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bahraich News/ राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक फिर लौट आया है. 8 घंटे के भीतर दो अलग-अलग गांवों में दो मासूम बच्चों पर ताबड़तोड़ हमलों ने पूरे इलाके को दहशत में डूबो दिया. गांवों में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है और लोग बच्चों को घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं.

घसीट ले गए दो भेड़िए
कैसरगंज थाना क्षेत्र के मल्लहनपुरवा गांव में शुक्रवार को 5 वर्षीय स्टार निषाद घर के बाहर खेल रहा था. तभी दो भेड़िए अचानक आए और बच्चे को उठाकर खेतों की ओर भाग गए. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक भेड़िए ने बच्चे की गर्दन दबोच ली थी, दूसरा उसकी हथेली चबा रहा था. हम शोर मचाते हुए पीछे भागे, तब जाकर गन्ने के खेत में बच्चे को छोड़कर वे भागे. बच्चा जब मिला तो वह खून से लथपथ था. दोनों हथेलियां और पंजे भेड़िए खा चुके थे. 5 घंटे तक जिंदगी से लड़ने के बाद लखनऊ ले जाते समय स्टार की मौत हो गई.

गांवों में भय का माहौल
कैसरगंज और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है. लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जा रहे हैं. गन्ने के खेतों और जंगलों के पास कोई भी अकेले नहीं जा रहा. गांव वालों का कहना है कि भेड़ियों का यह झुंड बेहद चालाक और खूंखार है, और अब तक सिस्टम के सारे उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरा हमला: मां की गोद से 10 महीने की बच्ची को उठा ले गया भेड़िया
पहली घटना से सिर्फ कुछ घंटे बाद, रात करीब 1:30 बजे खोरिया शफीक गांव (श्रावस्ती सीमा) में मां की गोद से सोती हुई 10 महीने की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया. मां रमादेवी ने बताया कि बच्ची मेरी गोद से चिपककर सो रही थी. अचानक उसकी चीख सुनकर नींद खुली तो देखा भेड़िया लेकर भाग रहा था. ढाई घंटे की तलाश के बाद बच्ची का शव करीब 800 मीटर दूर गन्ने के खेत में मिला. बच्ची को भेड़िया बुरी तरह नोंच चुका था. मां शव देखकर बेहोश हो गई.

तीन महीनों में 10 मौतें, 38 घायल
बहराइच में भेड़ियों का यह आतंक नया नहीं है. पिछले 3 महीनों में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 38 से ज्यादा घायल हुए हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच का दौरा कर चुके हैं और आदमखोर भेड़ियों को मारने के आदेश दे चुके हैं. अब तक 4 भेड़िए मारे जा चुके हैं, लेकिन हमले थम नहीं रहे हैं.

वन विभाग और पुलिस अलर्ट, ड्रोन से निगरानी
DFO राम सिंह यादव ने बताया कि इलाके में ड्रोन से गश्त कराई जा रही है. तीन पिंजरे लगाए गए हैं. जंगलों और खेतों में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज किया गया है. ग्रामीणों से बच्चों को अकेला न छोड़ने की अपील की गई है. 

TAGS

Bahraich news

Trending news

Bahraich news
बहराइच में लौटा 'शैतान', 8 घंटें दो मासूमों का किया शिकार
Uttarakhand news
यूरोप से आई नन्ही परी! कार्बेट पार्क में पहली बार दिखा दुर्लभ नजारा
Lucknow news
लखनऊ मेट्रो को मिली नई रफ्तार, 40 एकड़ जमीन तय, ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर को मिले पंख!
lucknow weather alert
उत्तर प्रदेश में IMD ने दिये बारिश के संकेत! जानें लखनऊ के मौसम का ताजा हाल
Jhansi News
उठो मेडिकल चेकअप होगा... 7 फेरों से पहले दूल्हे को पुलिस ले गई, 3 दिन बाद बजी शहनाई
Muzaffarnagar news
चले आइए, आरती सीढ़ियों से गिर गई है..फिर मायके वालों ने ससुराल में देखा भयावह दृश्य
UP Politics News
SIR के बहाने वोट छीनना चाहते हैं...अखिलेश यादव का केंद्र और चुनाव आयोग पर हमला
Shahjahanpur News
हाईवे पर मुर्गों की लूट...कोई बोरे में तो कोई हाथ में ही ले भागा
lalitupur latest new
5 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, लौटकर पति के पास आई तो कियाअजब बंटवारा
Basti News
'शादी नहीं करोगे तो जान दे दूंगी...' दलित परिवार में मुस्लिम युवक बारात लेकर पहुंचा