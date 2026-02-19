Gonda News: गोंडा में प्रधानी चुनाव वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच बवाल, लोह की रॉड से हमला तो गोलियां भी चली

अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा जिले में करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चंगेरिया गांव में देर रात प्रधानी चुनाव के वर्चस्व को लेकर दो गुटों में जमकर रार हुई. प्रधान प्रतिनिधि सौरभ प्रताप उर्फ भोलू सिंह और प्रधान प्रत्याशी विष्णु दीक्षित के बीच आपसी कहासुनी के बाद मारपीट और बवाल औऱ फायरिंग हुई. इस पूरी घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग फायरिंग करते हुए भागते दिखाई दे रहे हैं और दूसरे पक्ष के लोग उसे फायरिंग और लोगों के भागने का वीडियो बनाकर के अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं. इस मारपीट और बवाल में दो लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

विवाद में दो लोग घायल

भोलू सिंह पर बंदूक से फायरिंग करने का आरोप लगा है. फायरिंग के दौरान विष्णु दीक्षित के परिवार के आर्यन दीक्षित को गोली का छर्रा लगा है तो वहीं कमला प्रसाद दीक्षित पर लोहे की रॉड से इन लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है. जहां घायल दोनों लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज ले जाया गया. आर्यन दीक्षित को गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है तो वही कमला प्रसाद दीक्षित का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही इलाज चल रहा है.

प्रधानी चुनाव को लेकर रार

बताया जा रहा है कि भोलू सिंह के सामने विष्णु दीक्षित और उनके परिवार के लोग प्रधानी चुनाव लड़ने को लेकर के तैयारी कर रहे थे. इसी बात को लेकर के दोनों गुटों के बीच काफी दिनों से मन मुटाव और चल रहा था. फिलहाल विष्णु दीक्षित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कर्नलगंज कोतवाली पुलिस द्वारा प्रधान प्रतिनिधि भोलू सिंह और कई अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही साथ वायरल वीडियो का भी संज्ञान लेकर पुलिस ने जांच शुरू की है.

