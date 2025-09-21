Sitapur News: आखिरकार नरनी में पकड़ी गई दहशत बनी बाघिन, एक महीने तक वनकर्मियों को खूब छकाया

Sitapur News: सीतापुर के महोली में नरनी गांव के पास एक बाघिन को ट्रेंकुलाइज करके पकड़ा गया है. वन विभाग की टीम लगभग एक महीने से बाघिन की तलाश कर रही थी.
राजकुमार दीक्षित/सीतापुर: यूपी के सीतापुर में लंबे समय से बाघिन का आतंक देखने को मिल रहा था आखिरकार महोली के नरनी में शनिवार देर रात कर्तनिया से आए बायोलाजिस्ट की टीम ने एक बाघिन को ट्रेंकुलाइज करके पकड़ लिया है. डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि बाघिन को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है. शनिवार रात उसे इलसिया स्थित वन विभाग के कार्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया. बाघिन को इलसिया वन उद्यान में रखा गया है जहाँ वन्य जीव विशेषज्ञ उसकी जांच करेंगे. रविवार को मुख्य वन संरक्षक के निर्देश पर ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी.
बाघिन को पकड़ने के लिए बनी रणनीति
बता दें कि महोली के नरनी गांव में बुधवार की रात पडवे का शिकार करने के बाद बाघिन लापता हो गई थी. शनिवार सुबह बाघिन को नरनी के पास गन्ने के खेत में लोकेट किया गया. लोकेशन के मुताबिक बाघिन अपने दो शावकों और एक बाघ के साथ पुराने मचान से 200 मीटर दूर मिली. सूत्रों के अनुसार ड्रोन कैमरे में चारों वन्य जीवों की गतिविधियां रिकॉर्ड की गईं थी. इसके बाद पचकारे बाबा के पास नया मचान बनाया गया. यहां पर टीम ने बैठकर बाघिन के हर मूवमेंट का इंतजार किया. इसके बाद डीएफओ ने रणनीति बनाकर इस पर काम किया. देर रात बाघिन को ट्रेंकुलाइज करने में सफलता मिली.
एक महीने से बाघिन की तलाश
आपको बता दें कि 22 अगस्त को बाघिन के हमले में नरनी गांव के एक युवक की मौत हो गई थी. तभी से वन विभाग, डब्ल्यूटीआई सहित 40 वन कर्मियों की टीम बाघिन की तलाश कर रहे थे. करीब एक महीने से बाघिन ने वनकर्मियों को खूब छकाया और आखिरकार वह पकड़ ली गई.
