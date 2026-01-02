Advertisement
बहराइच में नौवें भेड़िए का एनकाउंटर, एक हफ्ते के अंदर तीसरा ढेर, अब तक 12 लोगों की जा चुकी है जान

Bahraich News: बहराइच के कैसरगंज इलाके में दहशत फैलाने वाले भेडिए को मौत के घाट उतार दिया गया है. बीते 3 माह के दौरान कैसरगंज इलाके में आदमखोर भेड़िया 12 लोगों जान ले चुका है.डालिए अब तक मारे गए भेड़ियों के ऑपरेशन पर एक नज़र..

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 02, 2026, 10:06 AM IST
Bahraich News
Bahraich News

राजीव शर्मा /बहराइच: बहराइच में भेड़िए का आतंक फैला हुआ है. वन विभाग लगातार अपना काम कर रहाहै. वन विभाग ने आतंक का पर्याय बने 9वें भेड़िए को मार गिराया गया है. ये भेड़िया लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहा है.बीते 3 माह के दौरान कैसरगंज इलाके में आदमखोर भेड़िया 12 लोगों जान ले चुका है. अन्य संभावित भेड़ियों की तलाश की जा रही है.

नए DFO श्री सुन्दरेशा ने संभाला जिले का चार्ज 
भेड़िये के तावड़तोड़ हमले को रोकने में नाकाम साबित होने पर DFO राम सिंह यादव का तबादला किया गया. नए DFO श्री सुन्दरेशा ने जिले का चार्ज संभाला है. और चार्ज संभालते ही वन विभाग ने इस आदमखोर भेड़िए को मार गिराकर लोगों को राहत की सांस दी है. डीएफओ ने कहा कि वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है. इसी का नतीजा है कि ये आदमखोर मारा गया है.

सर्च ऑपरेशन में 9वां भेड़िया मारा गया
कैसरगंज के भिरगूपुरवा में सर्च ऑपरेशन में 9वां भेड़िया मारा गया है. 2 साल में 22 लोगों को  भेड़िये अपना निवाला बन चुके हैं.DFO ने कहा है कि लाके में लगातार ऑपरेशन भेड़िये का सर्च ऑपरेशन अभियान जारी है.

अब तक मारे गए भेड़ियों के ऑपरेशन पर एक नज़र
15 नवंबर 2025 - लोधनपुरवा से 1 किलोमीटर दूर भेड़िये को मारा गया।
2 नवंबर 2025 - बभननपुरवा गांव के पास भेड़िया को मार गिराया
15 अक्तूबर 2025 - भिरगूपुरवा गांव के पास भेड़िया मारा गया।
28 सितंबर - कैसरगंज क्षेत्र में वन विभाग ने भेड़िये को मारा।
13 दिसंबर - गोड़हिया नंबर चार के सरयू तट के किनारे भेड़िया मारा गया
14 दिसंबर - गोडहिया नंबर चार के निकट सरयू नदी के कछार में भेड़िया मारा गया
27 दिसंबर - शाम को ब्रिजा पकड़िया गांव के निकट रेती में भेड़िया का एनकाउंटर
30 दिसंबर - दोपहर में ब्रिजा पकड़िया गांव निकट सरयू के कछार में भेड़िया मारा गया
01 जनवरी - भिरगूपुरवा गांव के पास वन विभाग ने भेड़िया को मार गिराया।

आदमखोर भेड़ियों का आतंक
बहराइच जिले में बीते सितंबर के महीने से आदमखोर भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है. इनके हमलों में अब तक 10 बच्चों सहित कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. वन विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है. 

