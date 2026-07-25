घर में छिपा तेंदुआ, बाहर हजारों की भीड़... श्रावस्ती में टला बड़ा हादसा

श्रावस्ती जिले के गुरुआ गांव में घर के अंदर तेंदुआ घुसने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. तेंदुए को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि लोग डर के कारण अपने घरों में दुबक गए. सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रेस्क्यू अभियान शुरू किया. कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया गया.