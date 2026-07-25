Add Zee Business As A Preferred Source
App

घर में छिपा तेंदुआ, बाहर हजारों की भीड़... श्रावस्ती में टला बड़ा हादसा

Shravasti Leopard Rescue: श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र के गुरुआ गांव में एक तेंदुआ घर में घुसने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने घंटों के रेस्क्यू अभियान के बाद तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे सोहेलवा जंगल में छोड़ दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 25, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:57 PM IST
घर में छिपा तेंदुआ, बाहर हजारों की भीड़... श्रावस्ती में टला बड़ा हादसा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए नई SIT गठित, 3 IPSअधिकारी करेंगे जांच
Ayodhya news1 hr ago
2
चांदी का भाव1 hr ago
3
Gorakhpur News1 hr ago
4
Hapur News2 hrs ago
5
Varanasi News2 hrs ago