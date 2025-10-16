बहराइच में आदमखोर भेड़िए का अंत, वन विभाग ने किया मार गिराया, ग्रामीणों में राहत की सांस

Bahraich News: बहराइच में आदमखोर भेड़िये को आखिरकार वन विभाग की टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया. इस एनकाउंटर के बाद ग्रामीणों में राहत की लहर दौड़ गई. पोस्टमॉर्टम के बाद भेड़िये का अंतिम संस्कार किया जाएगा.
Bahraich News/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़िए को वन विभाग की टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया. बताया गया कि बुधवार रात भेड़िये ने एक महिला और दो बच्चों पर हमला किया था. ग्रामीणों की सूचना के बाद डीएफओ अजीत सिंह और उनकी टीम मौके पर पहुंची और भेड़िये की तलाश शुरू की थी.
कहां पर हुआ एनकाउंटर?
टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भेड़िया पकड़ में नहीं आया. इसके बाद सुबह चार बजे शूटर ने भेड़िये को पेट में गोली मार दी. गोली लगने के बाद भेड़िया करीब 10 कदम चला और फिर लड़खड़ाकर गिर पड़ा. कैसरगंज तहसील के भिरगू पुरवा गांव में हुआ.
वन संरक्षक ने क्या कहा?
वन संरक्षक डॉ. सम्मारन ने बताया कि यह इस साल मारे गए भेड़ियों में दूसरा एनकाउंटर है. इससे पहले 28 सितंबर को भी एक भेड़िया मारा गया था. कुल चार भेड़ियों के हमलों की खबर थी, जिनमें से दो को मार गिराया गया, एक घायल है और चौथा अब तक नजर नहीं आया. इस साल भेड़ियों के हमलों में छह लोगों की मौत हो चुकी है और 30 लोग घायल हुए हैं.
वन विभाग की टीम ने मार गिराया
भेड़िये के एनकाउंटर के बाद ग्रामीणों ने डीएफओ अजीत प्रताप सिंह के लिए 'जिंदाबाद' के नारे लगाए. डीएफओ ने भेड़िये के शव के साथ फोटो भी खिंचवाई. उन्होंने पहले बहराइच के महसी इलाके में भी भेड़ियों को नियंत्रण में लाने का कार्य किया था. वन विभाग ने बताया कि 32 टीमों को शामिल कर आदमखोर की तलाश की गई, जिसमें ट्रैंक्विलाइजर और जाल वाली टीमें भी थीं. वहीं, इलाके में अब भी एक लंगड़ा भेड़िया सक्रिय है, जिसकी तलाश वन विभाग कर रही है.