Zee UP-UttarakhandBahraich

गोंडा नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष भगोड़ा घोषित, 21 साल पुराने मामले में कुर्क होगी चल-अचल संपत्ति

Gonda News: गोंडा नगर पालिका परिषद गोंडा के पूर्व अध्यक्ष निर्मल श्रीवास्तव को 21 साल पुराने बलवा, आगजनी और उपद्रव के एक मामले में न्यायालय ने भगोड़ा घोषित कर दिया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:49 AM IST
Gonda News
अतुल कुमार यादव/गोंडा:  गोंडा नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष रूपेश कुमार उर्फ निर्मल श्रीवास्तव को 21 साल पुराने बलवा, आगजनी और उपद्रव के एक मामले में न्यायालय ने भगोड़ा घोषित किया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया. सुनवाई के दौरान, निर्मल श्रीवास्तव के कई बार तलब किए जाने के बावजूद अदालत में उपस्थित न होने पर पहले गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था. नगर कोतवाली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने में विफल रही जिससे नाराज होकर अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है. 

चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश
कोर्ट ने निर्मल श्रीवास्तव की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही पुलिस की निष्क्रियता को गंभीर लापरवाही मानते हुए एसपी को स्वयं गैर जमानती वारंट और कुर्की आदेश का तामीला सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया है. इस आदेश की एक प्रति एसपी को भेजी गई है ताकि भगोड़े रूपेश कुमार उर्फ निर्मल श्रीवास्तव पर कार्रवाई हो सके. पुलिस ने जांच के बाद निर्मल श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, चुन्नू उर्फ सरजू, भोला सोनी, अविनाश श्रीवास्तव, राधेश्याम, कौशल, कैलाश श्रीवास्तव, साबिर बोरिंग वाले सहित कुल 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

कब का है मामला
​यह मामला सात सितंबर 2004 का है जब बिजली आपूर्ति की अव्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में लोग इन्कैन चौराहे पर जमा हो गए थे. उग्र भीड़ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय और एक शोरूम में तोड़फोड़, रोडवेज बस में आगजनी और पुलिस टीम पर ईंट-पत्थर चलाने का आरोप लगा था. तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने इस संबंध में नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने विवेचना के बाद निर्मल श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, चुन्नू उर्फ सरजू, भोला सोनी, अविनाश श्रीवास्तव, राधेश्याम, कौशल, कैलाश श्रीवास्तव, साबिर बोरिंग वाले सहित 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

Mirzapur News: अंबुजा सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा: 1100 डिग्री सेल्सियस गर्म मटेरियल गिरा, राजस्थान में यूपी के तीन मजदूर जिंदा जले

Noida News: देवरानी-जेठानी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार, नोएडा के घरों से उड़ाई थी 85 लाख की ज्वेलरी, घरेलू नौकरानी की करतूतें उड़ा देंगी होश!

