बलरामपुर में आग ने मचाया तांडव ! चंद मिनटों में चार परिवारों के घर राख, पूरा गांव दहशत में

Balrampur News: बलरामपुर में भयावह आग से चार परिवारों के घर जलकर खाक हो गए है. पूरा सामान नष्ट हो गया और एक भैंस भी झुलस गई. ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की पर बचा ना सकें, हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी जिसके बाद राहत की मांग बढ़ी है 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 16, 2025, 05:38 PM IST
Trending Photos

बलरामपुर न्यूज/पवन कुमार तिवारी : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रविवार को भयावह आगजनी की घटना सामने आई. दोपहर के समय अचानक अज्ञात कारणों से उठी आग की लपटों ने कुछ ही मिनटों में चार परिवारों के आशियानों को अपनी चपेट में ले लिया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गंगाराम चौहान के घर से शुरू हुई आग देखते ही देखते चुनमुन चौहान, आददी चौहान और चेतू चौहान के घरों तक फैल गई.  आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि किसी को भी घर का सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला. 

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल यह घटना बलराम के उतरौला क्षेत्र के गजपुर ग्रांट में हुआ है.ग्रामीणों ने बताया कि लपटों ने इतनी तेजी पकड़ी कि चारों कच्चे-पक्के मकान चंद मिनटों में राख में बदल गए. घरों में रखा कपड़ा, अनाज, बर्तन, नगदी, बिस्तर सहित सभी घरेलू जरूरी सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया. आग की चपेट में आने से एक भैंस भी गंभीर रूप से झुलस गई, जिससे पीड़ित परिवारों पर दोहरी मार पड़ी और उनकी आर्थिक हालत और खराब हो गई. अचानक लगी इस आग से गांव में अफरा-तफरी मच गई और महिलाएं-बच्चे सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए.

अग्निशमन विभाग पर लापरवाही का आरोप
घटना के दौरान ग्रामीणों ने बाल्टी और पाइपों के सहारे आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका.  ग्रामीणों का आरोप है कि यदि अग्निशमन विभाग समय पर पहुंच जाता, तो नुकसान कुछ हद तक कम हो सकता था.  ग्रामीणों की असहाय चीखें और आग की लपटें पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा कर रही थीं. 

पीड़ितों को दिलाया मदद का भरोसा
सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान गुज्जी लाल चौहान मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी.  उन्होंने कहा कि प्रशासन से संपर्क कर प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और आर्थिक सहायता प्रदान कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.  ग्राम प्रधान ने बताया कि चारों परिवार पूरी तरह बेघर हो चुके हैं और उन्हें तुरंत राहत सामग्री तथा पुनर्वास की आवश्यकता है.

पुलिस ने शुरू की जांच
सूचना पाकर चौकी हुसैनाबाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया.  पुलिस का कहना है कि घटनास्थल की परिस्थितियों और ग्रामीणों के बयान के आधार पर आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जाएगी.   फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

