एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिलने से सनसनी... हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

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बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में शुक्रवार शाम एक ही परिवार के चार सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के झौहना गांव स्थित गोसाई पुरवा की है, जहां एक मकान से पति, पत्नी और उनके दो छोटे बच्चों के शव बरामद हुए. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मच गई और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया.
मृतकों में दंपती और दो मासूम बच्चे शामिल
पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान 28 वर्षीय बजरंग गिरी, उनकी 25 वर्षीय पत्नी कोमल गिरी, तीन वर्षीय बेटी श्रद्धा और 10 माह के बेटे जयदीप के रूप में हुई है. चारों के शव घर के अंदर मिले. घटना की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर एकत्र हो गए.
घटनास्थल से मिले तमंचे और खोखे
प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से दो देसी तमंचे और कई खोखे बरामद हुए हैं. फोरेंसिक टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने पूरे मकान को सील कर जांच शुरू कर दी है. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सके.
शुरुआती जांच में आत्महत्या से पहले हत्या की आशंका
पुलिस की शुरुआती पड़ताल में यह संभावना सामने आई है कि पहले पति ने पत्नी और दोनों बच्चों को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मार ली. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यह केवल प्रारंभिक अनुमान है. अंतिम निष्कर्ष पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाएगा.
परिजनों से पूछताछ, कई पहलुओं पर जांच जारी
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस मृतक के दोनों भाइयों समेत अन्य परिजनों से पूछताछ कर रही है. साथ ही मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है.
मृतक के भाई रामकुमार गिरी ने बताया कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे. जब वे वापस लौटे तो घर के अंदर चारों के शव पड़े मिले. उन्होंने किसी विवाद या घटना के संभावित कारण की जानकारी होने से इनकार किया.
पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. जांच पूरी होने और सभी रिपोर्ट मिलने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह का खुलासा किया जाएगा.