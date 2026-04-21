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यूपी में नदी और डैम में डूबने से चार लोगों की मौत, कहीं बुझे घर के चिराग तो कहीं शादी की खुशियां मातम में बदलीं

 Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, संभल और झांसी में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई. श्रावस्ती में दो मासूम बच्चियां और संभल में एक किशोर की नदी में डूबकर जान गई. वहीं, झांसी में बारात के दौरान पैर फिसलने से दूल्हे के ताऊ की डैम में मौत हो गई. इन हादसों से परिवारों में मातम है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:44 PM IST
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यूपी में नदी और डैम में डूबने से चार लोगों की मौत, कहीं बुझे घर के चिराग तो कहीं शादी की खुशियां मातम में बदलीं

 Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर गांव में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब राप्ती नदी में नहाने गईं दो मासूम बच्चियां गहरे पानी में समा गईं.  बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियां गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में उतरी थीं, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने के कारण वे डूबने लगीं.  किनारे पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर उन्हें बाहर निकाला.  हालांकि, तब तक काफी देर हो चुकी थी और दोनों की सांसे थम चुकी थीं.  पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

गंगा स्नान के दौरान डूबे दो किशोर, एक की गई जान
वही संभल के गुन्नौर कोतवाली इलाके में स्थित इसमपुर गंगा घाट पर भी एक दर्दनाक हादसा हुआ.  यहाँ दो नाबालिग किशोर गंगा में स्नान करने के दौरान अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गए.  घाट पर मौजूद गोताखोरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.  गोताखोर एक किशोर को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन दूसरे किशोर को नहीं बचाया जा सका. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. 

दूल्हे के ताऊ की डैम में डूबकर मौत
तीसरी खबर यूपी के झांसी के बबीना थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब और दुखद घटना सामने आई है. यहाँ सुकुवां ढुकवां डैम के पास एक बारात बस से जा रही थी. रास्ते में पता पूछने को लेकर बारातियों और चार स्थानीय युवकों के बीच विवाद हो गया. विवाद के दौरान बस रुकने पर दूल्हे के ताऊ, कोमल दोहरे, बस से नीचे उतरे और शौच के लिए गए. अंधेरा और फिसलन होने के कारण उनका पैर फिसल गया और वे सीधे नदी में जा गिरे.

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मृतक के बेटे रघुराज ने बताया कि काफी प्रयास के बाद उन्हें पानी से निकाला गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी. इस घटना ने शादी के उत्सव को पूरी तरह गमगीन कर दिया. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर जांच शुरू कर दी है.

 

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