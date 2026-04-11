Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3175294
Zee UP-UttarakhandBahraich

अपनों से झगड़ा कर टावर पर चढ़ी युवती... घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा, दमकल ने मुश्किल से नीचा उतारा

Bahraich News: उत्तर प्रदेश में नाराज होकर टावर पर युवक-युवतियों के चढ़ने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. ताजा मामला बहराइच  से जहां एक युवती परिजनों से झगड़े के बाद नाराज होकर टावर पर चढ़ गई और घंटों हाईवोल्टेज ड्रामा चला. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 11, 2026, 09:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टावर पर चढ़ी युवती
टावर पर चढ़ी युवती

राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश में नाराज होकर टावर पर युवक-युवतियों के चढ़ने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. ताजा मामला बहराइच  से जहां एक युवती परिजनों से झगड़े के बाद नाराज होकर टावर पर चढ़ गई और घंटों हाईवोल्टेज ड्रामा चला. 

 

खबर लिखी जा रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Bahraich latest News

Trending news

Bahraich latest News
अपनों से झगड़ा कर टावर पर चढ़ी युवती... घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा
Sonbhadra News
सोनभद्र में दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर, दो की जिंदा जलकर मौत
Unnao latest News
कथा के बाद कलंक! उन्नाव में कथावाचक से मारपीट, जाति पूछकर अपमान का आरोप
UP IPS Transfer
यूपी में पुलिस अफसरों के तबादले जारी, संजीव सुमन की देवरिया से छुट्टी समेत 3 IPS के
jalaun news
रेस्टोरेंट के नाम पर जिस्मफरोशी, सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस के साथ मारा छापा
Lakhimpur Kheri
मियांपुर का नाम बदला, यूपी के एक और गांव को मिली नई पहचान, सीएम योगी का बड़ा ऐलान
Defense Industrial Corridor
UP के इस जिले में गूंजेगी 'मेक इन इंडिया' की गूंज, 75 एकड़ में लगेगी डिफेंस फैक्ट्री
Azamgarh news
अतीक-मुख्तार को किसने पाला पोसा? आजमगढ़ में केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार
noida Latest News
नोएडा-गाजियाबाद के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, इस रूट पर डायवर्जन लागू
Chandravati Novel
अनकही: कैद की दीवारों में बाप-बेटे का दर्दभरा मिलन.. ये कहानी रुला देगी