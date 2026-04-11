अपनों से झगड़ा कर टावर पर चढ़ी युवती... घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा, दमकल ने मुश्किल से नीचा उतारा

राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश में नाराज होकर टावर पर युवक-युवतियों के चढ़ने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. ताजा मामला बहराइच से जहां एक युवती परिजनों से झगड़े के बाद नाराज होकर टावर पर चढ़ गई और घंटों हाईवोल्टेज ड्रामा चला.

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