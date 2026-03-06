Advertisement
पिता जन सेवक! बेटे ने UPSC 2025 में गाड़ा झंडा, गोंडा के कार्तिकेय सिंह का बड़ा धमाका!

Who is Kartikey Singh: गोंडा के कैसरगंज के सांसद प्रति​निधि के बेटे ने कमाल कर दिया है. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सांसद प्रतिनिधि के बेटे ने 269वीं रैंक हासिल की है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 06, 2026, 05:37 PM IST
Kartikeya singh
Who is Kartikey Singh UPSC 269th Rank: संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में गोंडा के कार्तिकेय सिंह ने 269वीं रैंक हासिल की है. कार्तिकेय ने दूसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है. कार्तिकेय की इस उपलब्धि पर गोंडा में खुशी का माहौल है. कार्तिकेय की प्रारंभिक पढ़ाई गोंडा में ही हुई है. आइए जानते हैं कार्तिकेय सिंह के बारे में?.. 

कौन हैं कार्तिकेय सिंह? 
जानकारी के मुताबिक, कार्तिकेय सिंह, कैसरगंज से सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह के बड़े बेटे हैं. कार्तिकेय की ​प्रारंभिक शिक्षा गोंडा में ही हुई है. कार्तिकेय सिंह ने कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई रघुकुल विद्यापीठ गोंडा बृजभूषण शरण के स्कूल से की है. वहीं, कक्षा 11वीं से 12वीं तक की पढ़ाई इन्होंने फातिमा इंटर कॉलेज सर्कुलर रोड गोंडा से की है. साल 2017 में इंटरमीडिएट पास किया है. वहीं साल 2021 में आईआईटी मुंबई से उन्होंने बीटेक किया है. 

बीटेक की पढ़ाई के बाद करने लगी यूपीएससी की तैयारी
बीटेक की पढ़ाई के बाद कार्तिकेय सिंह यूपीएससी की तैयारी करने लगे. कार्तिकेय ने दूसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है. सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह ने बताया कि उनके दो बेटे हैं. बड़े बेटे का नाम कार्तिक सिंह और छोटे बेटे का नाम मार्कण्डेय सिंह है, जो लखनऊ हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं. संजय सिंह के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. घर में जश्न का माहौल है. 

पहले प्रयास में चार नंबर से रुका था इंटरव्यू 
कार्तिकेय की माता किरन सिंह पोस्ट आफिस में डाक अधीक्षक के पद पर तैनात हैं. पिता संजीव सिंह ने बेटे को मिली बड़ी उपलब्धि को लेकर कहा कि मेरे बेटे ने जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी और जब वह कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी करने गया था, तभी उसने ठान लिया था कि उसे यूपीएससी क्लीयर करना है. इंजीनियरिंग की तरफ ना जाकर उसने यूपीएससी की तरफ जाने का फैसला किया था. इस बार दूसरे प्रयास में बेटे को सफलता मिली है. पिछली बार चार नंबर कम आने से वह इंटरव्यू में नहीं शामिल हो पाया था. 

राजनीति में होने के बावजूद बेटे के लिए समय निकाला
उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में हूं, उनकी माता पोस्ट आफिस में हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए समय निकालना पड़ता है और समय देना पड़ता है. मैंने अपने बेटे से कहा था कि जो तुमको करना है तुम करो मेरा पूरा सहयोग रहेगा और मैंने अपने बेटे को पूरा सहयोग किया. जो भी अभिभावक अपने बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं मैं उसे अपील करूंगा कि अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसको सपोर्ट करें पूरी तरीके से अपने बच्चों का सहयोग करें जहां भी आपकी आवश्यकता हो वहां आप खड़े रहें. 

यह भी पढ़ें : कौन हैं आस्था जैन? शामली की होनहार बेटी ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में किया टॉप

