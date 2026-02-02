मुझे बुला लीजिए, नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगा...सऊदी अरब में प्रताड़ना से परेशान युवक ने भेजा वीडियो, परिजनों में मचा हड़कंप

Gonda News/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बमपुलुस मोहल्ला निवासी मोहम्मद समीर का सऊदी अरब से भेजा गया एक वीडियो सामने आने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है. वीडियो में मोहम्मद समीर ने फांसी का प्रतीकात्मक फंदा लगाकर आत्महत्या करने की धमकी दी है और खुद को भारत बुलाने की गुहार लगाई है.

वीडियो में रोते हुए क्या कह रहा है मोहम्मद समीर?

वीडियो में रोते हुए मोहम्मद समीर कह रहा है कि बबलू से कहकर मुझे बुला लीजिए, नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगा. यहां लाकर मुझे फंसा दिया गया है. 30–40 किलो वजन उठवाया जाता है, ऊंट चरवाए जाते हैं. सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है. रस्सी टंगी हुई है, अगर नहीं बुलाया गया तो मैं फांसी लगा लूंगा.

कब गया था सऊदी अरब मोहम्मद समीर?

परिजनों के अनुसार, मोहम्मद समीर को निंदूरा गांव निवासी बबलू खान ने डेढ़ लाख रुपये लेकर सऊदी अरब भेजा था. बबलू खान ने भरोसा दिलाया था कि वहां घर-खाते (घरेलू) का काम कराया जाएगा, लेकिन सऊदी पहुंचते ही उससे भारी वजन उठवाने और ऊंट चराने जैसे काम करवाए जा रहे हैं.

परिजनों ने एजेंट पर दर्ज कराई तहरीर

मोहम्मद समीर की मां अंशी ने करनैलगंज थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनके बेटे को वहां लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. मां का कहना है कि समीर ने 7 फरवरी तक भारत वापस बुलाने का समय दिया है, अन्यथा वह आत्महत्या कर सकता है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. वहीं परिवार प्रशासन से बेटे को सुरक्षित भारत वापस लाने और आरोपी एजेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है.

