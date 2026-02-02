Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3095185
Zee UP-UttarakhandBahraich

मुझे बुला लीजिए, नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगा...सऊदी अरब में प्रताड़ना से परेशान युवक ने भेजा वीडियो, परिजनों में मचा हड़कंप

Gonda News: गोंडा जिले से जुड़ा एक मामला दिल दहला देने वाला है. सऊदी अरब में काम करने गए मोहम्मद समीर ने वहां हो रही कथित प्रताड़ना से टूटकर अपने परिजनों को एक रोता-बिलखता वीडियो भेजा है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 02, 2026, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gonda News
Gonda News

Gonda News/अतुल कुमार यादव:  उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बमपुलुस मोहल्ला निवासी मोहम्मद समीर का सऊदी अरब से भेजा गया एक वीडियो सामने आने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है. वीडियो में मोहम्मद समीर ने फांसी का प्रतीकात्मक फंदा लगाकर आत्महत्या करने की धमकी दी है और खुद को भारत बुलाने की गुहार लगाई है.

वीडियो में रोते हुए क्या कह रहा है मोहम्मद समीर?
वीडियो में रोते हुए मोहम्मद समीर कह रहा है कि बबलू से कहकर मुझे बुला लीजिए, नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगा. यहां लाकर मुझे फंसा दिया गया है. 30–40 किलो वजन उठवाया जाता है, ऊंट चरवाए जाते हैं. सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है. रस्सी टंगी हुई है, अगर नहीं बुलाया गया तो मैं फांसी लगा लूंगा.

कब गया था सऊदी अरब मोहम्मद समीर?
परिजनों के अनुसार, मोहम्मद समीर को निंदूरा गांव निवासी बबलू खान ने डेढ़ लाख रुपये लेकर सऊदी अरब भेजा था. बबलू खान ने भरोसा दिलाया था कि वहां घर-खाते (घरेलू) का काम कराया जाएगा, लेकिन सऊदी पहुंचते ही उससे भारी वजन उठवाने और ऊंट चराने जैसे काम करवाए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों ने एजेंट पर दर्ज कराई तहरीर
मोहम्मद समीर की मां अंशी ने करनैलगंज थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनके बेटे को वहां लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. मां का कहना है कि समीर ने 7 फरवरी तक भारत वापस बुलाने का समय दिया है, अन्यथा वह आत्महत्या कर सकता है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. वहीं परिवार प्रशासन से बेटे को सुरक्षित भारत वापस लाने और आरोपी एजेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है.

और पढे़ं: 

‘तेरे अंखिया का यो काजल…’ बुर्के में हिंदू लड़कियों का डांस,  वायरल वीडियो से गरमाया माहौल 

कौशांबी में खौफनाक वारदात, घर के बाहर सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से नृशंस हत्या, गांव में दहशत

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gonda news

Trending news

gonda news
मुझे बुला लीजिए, नहीं तो...सऊदी अरब में प्रताड़ना से परेशान युवक ने भेजा वीडियो
bijnor news
पति की बेवफाई की शिकायत पर ससुर बना दरिंदा, तमंचे की नोक पर बहू से किया दुष्कर्म
kaushambi news
कौशांबी में खौफनाक वारदात, घर के बाहर सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से नृशंस हत्या
Mathura News
मथुरा के स्कूल में धर्मांतरण के आरोप! बच्चों का ब्रेनवॉश करने वाला प्रिंसिपल निलंबित
UP News
कैसे बनी आलीशान इमारतें, पैसा आया कहां से? यूपी के मदरसों पर सीएम योगी का बड़ा फैसला
Kotdwar
कौन हैं उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक?राहुल गांधी ने कहा भारत का हीरो,धमका रहा बजरंग दल
 UP Encounter Today
यूपी में ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ का असर! एटीएम ठगी गिरोह का पर्दाफाश; कई बदमाश गिरफ्तार
Bareilly News
धान की बोरियों से कैसे खत्म हुई 2 मजूदरों की जिंदगी! पढ़ें राइस मिल में क्या हुआ?
UP Road Accidents
यूपी में सड़क हादसों का तांडव; 2 की दर्दनाक मौत कई घायल ! तेज रफ्तार बनी वजह
amroha weather
घर से मत निकलना,कुछ दिखाई न देगा,यूपी के इस जिले के लिए अगले 24 घंटे तक खतरनाक अलर्ट