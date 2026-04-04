गोंडा में वायरल ऑडियो से मचा बवाल, ADO कृषि पर वसूली और गाली-गलौज के आरोप, कार्रवाई तेज

Gonda News: गोंडा जनपद में तैनात सहायक विकास अधिकारी (कृषि) का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। जिसमें ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ गाली-गलौज के साथ-साथ आवास दिलाने के नाम पर वसूली के आरोप लगाए गए हैं.
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Gonda News/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के छपिया विकासखंड से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है. सहायक विकास अधिकारी (कृषि) समेंद्र सिंह और ग्राम प्रधान राम तौल वर्मा के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें गंभीर आरोपों और अभद्र भाषा का इस्तेमाल सुनाई दे रहा है.
कब का है ये वीडियो?
बताया जा रहा है कि यह ऑडियो 27 दिसंबर 2025 का है. वायरल बातचीत में समेंद्र सिंह न केवल छपिया ब्लॉक के बीडीओ और अन्य कर्मचारियों पर आरोप लगाते सुनाई दे रहे हैं, बल्कि गाली-गलौज भी करते हैं. ऑडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि आवास योजना में अपात्र लोगों को लाभ दिलाने के लिए वसूली की जा रही है.
ऑडियो में समेंद्र सिंह यह कहते सुनाई देते हैं कि जिन लोगों के आवेदन उन्होंने अपात्र होने के चलते निरस्त कर दिए थे, उन्हें ब्लॉक के कुछ कर्मचारी दोबारा लगवाने का दबाव बना रहे हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे ऐसे मामलों में किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं.
गाली-गलौज के आरोप
मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब छपिया के बीडीओ मानूलाल ने इस पूरे प्रकरण को अपनी छवि धूमिल करने और गाली-गलौज का मामला बताते हुए थाने में तहरीर दी. इसके आधार पर समेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
वहीं, प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन लिया है. उपनिदेशक कृषि प्रेम ठाकुर ने समेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से छपिया ब्लॉक से हटा दिया है. वायरल ऑडियो में समेंद्र सिंह द्वारा उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया है कि यहां विधायक अपना है, प्रमुख अपना है…, जिससे पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है.
अब यह मामला सिर्फ एक वायरल ऑडियो तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार के आरोपों और आपसी टकराव का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस पूरे विवाद में सच्चाई क्या है, लेकिन फिलहाल गोंडा में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है.
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