Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3020297
Zee UP-UttarakhandBahraich

Gonda News: मतदाता पुनरीक्षण लक्ष्य समय से पहले पूरा, डीएम ने 18 बीएलओ को किया सम्मानित

Gonda News: गोंडा जिले में मतदाता पुनरीक्षण कार्य को समय से पहले पूरा करने वाले 18 बीएलओ को जिला कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया गया. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने सभी को गिफ्ट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gonda DM Priyanka Niranjan honored BLO
Gonda DM Priyanka Niranjan honored BLO

Gonda News/अतुल कुमार यादव:  यूपी के गोंडा जिले में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 18 बीएलओ को आज यानी गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम प्रियंका निरंजन द्वारा गिफ्ट एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. ये सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर 100% मतदाता पुनरीक्षण कार्य समय से पहले पूरा करने में सफल रहे हैं.

मेहनौन विधानसभा के बीएलओ 
मेहनौन विधानसभा के बूथ संख्या 155 के बीएलओ व सहायक अध्यापक भोलेनाथ गुप्ता, बूथ संख्या 335 के शिक्षामित्र दिनेश कुमार मिश्रा ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए, जानकारी संकलित कर उसे समय पर ऑनलाइन फीड भी कर दिया.
इसके अलावा गौरा विधानसभा के बूथ संख्या 255 की बीएलओ व सहायक अध्यापक अनीता, बूथ संख्या 122 के सहायक अध्यापक सौरभ सिंह, तथा बूथ संख्या 99 के सहायक अध्यापक काजी मंजूर अहमद को भी सम्मानित किया गया.

कर्नलगंज विधानसभा
कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में भी कई बीएलओ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. बूथ संख्या 220 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री शशि बाला, बूथ संख्या 40 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री सरोज कुमारी, बूथ संख्या 128 के शिक्षामित्र शिवकुमार यादव, बूथ संख्या 132 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री सुभागवती सिंह, और बूथ संख्या 326 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री गुड्डी ने 100% कार्य पूरा किया.

Add Zee News as a Preferred Source

गोंडा सदर, कटरा बाजार और तरबगंज में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन
सदर विधानसभा के बूथ संख्या 240 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री पूनम देवी और बूथ संख्या 320 की उन्मुतला निशा को भी सम्मान मिला. कटरा बाजार में बूथ संख्या 8 की शिक्षामित्र आराधना, बूथ संख्या 256 के राजेंद्र कुमार, बूथ संख्या 301 की सुषमा तिवारी, बूथ संख्या 346 के सिद्धांत कुमार मिश्रा तथा सुधा श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया. तरबगंज विधानसभा के बूथ संख्या 157 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री रामेश्वरी पांडे को भी सम्मान प्राप्त हुआ.

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि सभी बीएलओ ने घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचकर गणना प्रपत्र भरवाया और ऑनलाइन अपडेट किया, जिससे उनका कार्य समय से पहले पूरा हुआ. उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 45% पुनरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें गौरा और कटरा बाजार विधानसभा का प्रदर्शन सबसे बेहतर है. डीएम ने विश्वास जताया कि लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा. आज सम्मानित किए गए बीएलओ पहले चरण का हिस्सा हैं.

TAGS

gonda news

Trending news

CM Yogi Adityanath
राम मंदिर से गुफा मंदिर तक.. सीएम योगी ने बताया भारत की आध्यात्मिक शक्ति का आधार
Shravasti News
जिन्हें उंगली पकड़ चलना सिखाया, वही बन गए मौत, श्रावस्ती में दिल दहला देने वाली घटना
UP News
यूपी में नशे पर अब सबसे बड़ा वार! योगी सरकार बना रही सुपर ANTF, जड़ से उखाड़े जाएंगे
Meerut News
यूपी के किस जिले में सबसे ज्यादा झुग्गियां? नाम सुनकर रह जाएंगे दंग!
Ayodhya news
किसान एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
Industrial Corridor in UP
गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगी Up के 12 जिलों की किस्मत, बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हब
Ghosi Byelection 2025
किसकी होगी घोसी? 'मिशन 2027' के सेमीफाइनल से कम नहीं उपचुनाव, टिकट की रेस में ये नाम
UP News
UP का इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट 2047 तैयार.. निवेश-उद्योग-इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव
Uttarakhand news
पन्ना प्रमुख पर हरीश रावत के बयान से मचा बवाल, बीजेपी का करारा पलटवार
baghpat news
दानिश बना दिनेश ! धर्म छुपाकर शादी…चार दिन बाद असलियत खुली तो उड़ गए होश !