Gonda News: मतदाता पुनरीक्षण लक्ष्य समय से पहले पूरा, डीएम ने 18 बीएलओ को किया सम्मानित

Gonda News/अतुल कुमार यादव: यूपी के गोंडा जिले में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 18 बीएलओ को आज यानी गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम प्रियंका निरंजन द्वारा गिफ्ट एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. ये सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर 100% मतदाता पुनरीक्षण कार्य समय से पहले पूरा करने में सफल रहे हैं.

मेहनौन विधानसभा के बीएलओ

मेहनौन विधानसभा के बूथ संख्या 155 के बीएलओ व सहायक अध्यापक भोलेनाथ गुप्ता, बूथ संख्या 335 के शिक्षामित्र दिनेश कुमार मिश्रा ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए, जानकारी संकलित कर उसे समय पर ऑनलाइन फीड भी कर दिया.

इसके अलावा गौरा विधानसभा के बूथ संख्या 255 की बीएलओ व सहायक अध्यापक अनीता, बूथ संख्या 122 के सहायक अध्यापक सौरभ सिंह, तथा बूथ संख्या 99 के सहायक अध्यापक काजी मंजूर अहमद को भी सम्मानित किया गया.

कर्नलगंज विधानसभा

कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में भी कई बीएलओ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. बूथ संख्या 220 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री शशि बाला, बूथ संख्या 40 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री सरोज कुमारी, बूथ संख्या 128 के शिक्षामित्र शिवकुमार यादव, बूथ संख्या 132 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री सुभागवती सिंह, और बूथ संख्या 326 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री गुड्डी ने 100% कार्य पूरा किया.

गोंडा सदर, कटरा बाजार और तरबगंज में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन

सदर विधानसभा के बूथ संख्या 240 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री पूनम देवी और बूथ संख्या 320 की उन्मुतला निशा को भी सम्मान मिला. कटरा बाजार में बूथ संख्या 8 की शिक्षामित्र आराधना, बूथ संख्या 256 के राजेंद्र कुमार, बूथ संख्या 301 की सुषमा तिवारी, बूथ संख्या 346 के सिद्धांत कुमार मिश्रा तथा सुधा श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया. तरबगंज विधानसभा के बूथ संख्या 157 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री रामेश्वरी पांडे को भी सम्मान प्राप्त हुआ.

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि सभी बीएलओ ने घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचकर गणना प्रपत्र भरवाया और ऑनलाइन अपडेट किया, जिससे उनका कार्य समय से पहले पूरा हुआ. उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 45% पुनरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें गौरा और कटरा बाजार विधानसभा का प्रदर्शन सबसे बेहतर है. डीएम ने विश्वास जताया कि लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा. आज सम्मानित किए गए बीएलओ पहले चरण का हिस्सा हैं.