Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3012648
Zee UP-UttarakhandBahraich

गोंडा की डीएम प्रियंका निरंजन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार, जल संरक्षण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला सम्मान

Gonda News: दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दो राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के बाद जब डीएम प्रियंका निरंजन गोंडा पहुंचीं तो कलेक्ट्रेट परिसर तालियों से गूंज उठा, कर्मचारियों ने गुलदस्तों के साथ उनका स्वागत किया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 21, 2025, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

President Draupadi Murmu and DM Priyanka Niranjan
President Draupadi Murmu and DM Priyanka Niranjan

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने एक बार फिर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. मंगलवार को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दो प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया. 

यह पुरस्कार उन्हें मिर्जापुर में किए गए ‘जल भागीदारी 1.0 अभियान’ के तहत नदियों के पुनर्जीवन, भूजल स्तर सुधार और जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के उल्लेखनीय कार्यों के लिए मिला है. सम्मान प्राप्त करने के बाद बुधवार को डीएम प्रियंका निरंजन गोंडा पहुंचीं, जहां कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और बधाई दी. 

डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि राष्ट्रपति से सम्मान मिलना गर्व का विषय है और यह उपलब्धि गोंडा व मिर्जापुर की जनता की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने बताया कि गोंडा में भी बड़े पैमाने पर जल संरक्षण और जल प्रबंधन का अभियान चलाया जाएगा ताकि जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और चमके. ऐसे पुरस्कार मिलने से बेहतर काम करने की ऊर्जा मिलती है और उसी दिशा में प्रयास जारी रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने यह भी बताया कि गोंडा की नदियों को विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली गई है. हालांकि वॉटर लॉगिंग के कारण कुछ कार्यों की शुरुआत में देरी हो रही है, लेकिन जल्द ही काम शुरू किया जाएगा. खासतौर पर टेढ़ी नदी के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रियंका निरंजन ने कहा कि समाज के हित में हमेशा कुछ नया और प्रभावी करने का उनका प्रयास जारी रहेगा. 

और पढे़ं; धान की पैदावार का आकलन हेतु डीएम ने कराई क्रॉप कटिंग, किसानों के खेतों में हुई उपज का परीक्षण
 

TAGS

gonda news

Trending news

Udham Singh Nagar
वीडियो कॉल पर युवक करने लगा ऐसा काम, युवती की फटी की फटी रह गई आंखे
Gorakhpur GIDA fire
Gorakhpur fire: गीडा में भीषण अग्निकांड,रूंगटा ब्रान ऑयल फैक्ट्री जलकर हुई खाक
Magh Mela 2026
दिल्ली ब्लास्ट के बाद माघ मेले की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, UP ATS को मिली कमान
Mathura News
खून से लथपथ मिली विवाहिता… सिर पर लगी थी गोली, महज 25 दिन पहले पति से लिया था तलाक
Banke Bihari Corridor News
अब घर बैठे कर पाएंगे बांके बिहारी के दर्शन, कॉरिडोर पर भी हाई पावर कमेटी में मंथन
Lalitpur news
‘जूली… खोलो! अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खटखटाते हुए रोते-बिलखते रहे परिजन
Bareilly
ब्रेनवॉश कर अंबरीश से बनाया रजा! बरेली में धर्म परिवर्तन करने का चौंकाने वाला मामला
Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan
फिर दुल्हन की तरह सजी अयोध्या, इस दिन दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा; बॉर्डर पर चौकसी
dehradun news
लक्सर से गिरफ्तार साइबर ठगी के सरगना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, सामने आया ये सच
Azamgarh Encounter
आजमगढ़ में 25 हजार के इनामिया शातिर गैंगस्टर का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली