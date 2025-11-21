गोंडा की डीएम प्रियंका निरंजन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार, जल संरक्षण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला सम्मान

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने एक बार फिर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. मंगलवार को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दो प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया.

यह पुरस्कार उन्हें मिर्जापुर में किए गए ‘जल भागीदारी 1.0 अभियान’ के तहत नदियों के पुनर्जीवन, भूजल स्तर सुधार और जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के उल्लेखनीय कार्यों के लिए मिला है. सम्मान प्राप्त करने के बाद बुधवार को डीएम प्रियंका निरंजन गोंडा पहुंचीं, जहां कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और बधाई दी.

डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि राष्ट्रपति से सम्मान मिलना गर्व का विषय है और यह उपलब्धि गोंडा व मिर्जापुर की जनता की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने बताया कि गोंडा में भी बड़े पैमाने पर जल संरक्षण और जल प्रबंधन का अभियान चलाया जाएगा ताकि जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और चमके. ऐसे पुरस्कार मिलने से बेहतर काम करने की ऊर्जा मिलती है और उसी दिशा में प्रयास जारी रहेंगे.

उन्होंने यह भी बताया कि गोंडा की नदियों को विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली गई है. हालांकि वॉटर लॉगिंग के कारण कुछ कार्यों की शुरुआत में देरी हो रही है, लेकिन जल्द ही काम शुरू किया जाएगा. खासतौर पर टेढ़ी नदी के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रियंका निरंजन ने कहा कि समाज के हित में हमेशा कुछ नया और प्रभावी करने का उनका प्रयास जारी रहेगा.

