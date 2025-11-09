Advertisement
Zee UP-UttarakhandBahraich

धान की पैदावार का आकलन हेतु डीएम ने कराई क्रॉप कटिंग, किसानों के खेतों में हुई उपज का परीक्षण

Gonda News: गोंडा जिले में शुक्रवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में धान की पैदावार का आकलन करने के लिए क्रॉप कटिंग प्रयोग कराया गया. जिलाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचीं और किसानों के खेतों में धान की कटाई कर उपज का परीक्षण कराया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 09, 2025, 12:20 PM IST
Gonda DM
Gonda DM

Gonda News:  किसानों की मेहनत और खेतों की वास्तविक उपज को नजदीक से समझने के लिए जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन खुद खेत में उतरीं. शुक्रवार को सदर तहसील के राजस्व ग्राम सोनबरसा में उन्होंने धान की पैदावार का आकलन करने के लिए चार किसानों के खेतों में क्रॉप कटिंग प्रयोग कराया.

प्रयोग के दौरान चार किसानों के खेतों से धान की पैदावार का आंकलन किया गया
कृषक परशुराम (गाटा संख्या-4, क्षेत्रफल 43.30 वर्ग मीटर) से 18.700 किलोग्राम उपज प्राप्त हुई.
कृषक संतोष कुमार (गाटा संख्या-26, क्षेत्रफल 43.30 वर्ग मीटर) से 15.000 किलोग्राम उपज मिली.
कृषक हरीलाल (गाटा संख्या-3, क्षेत्रफल 43.30 वर्ग मीटर) से 21.500 किलोग्राम धान निकला.
कृषक श्यामू (गाटा संख्या-5, क्षेत्रफल 43.30 वर्ग मीटर) से 19.300 किलोग्राम उपज दर्ज की गई.

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी क्रॉप कटिंग प्रयोग पारदर्शी ढंग से कराए जाएं ताकि जिले में धान की औसत उपज का सटीक आकलन किया जा सके. उन्होंने कहा कि यह प्रयोग न केवल उत्पादन के सही मूल्यांकन में सहायक होते हैं, बल्कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले लाभ की गणना भी अधिक सटीक रूप से की जा सकती है.

कौन-कौन मौजूद रहा?
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में कृषि उत्पादन की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर किसानों के हित में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है. इस अवसर पर तहसीलदार सदर मनीष कुमार, अपर सांख्यिकीय अधिकारी योगेंद्र प्रसाद चौहान, जिला समन्वयक इफको टोकियो गोंडा विजय सिंह, संबंधित ग्राम के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, ग्राम प्रधान तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे. 

