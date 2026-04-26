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गोंडा पुलिस की बढ़ी ताकत: जिले को मिले 497 नए पुलिस कर्मी, मुस्तैदी के साथ संभालेंगे सुरक्षा का मोर्चा

Gonda News: नौ महीनों की कड़ी ट्रेनिंग, अनुशासन और समर्पण के बाद रविवार को 497 नवप्रशिक्षित पुलिसकर्मियों ने गर्व के साथ देश सेवा की शपथ ली.  इस अवसर पर देवीपाटन रेंज के आईजी अमित पाठक और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल मौजूद रहे.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 26, 2026, 12:30 PM IST
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अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा जिले में आज रविवार को रिज़र्व पुलिस लाइन में 497 रिक्रूट सिपाहियों का भव्य दीक्षांत परेड समारोह अनुशासन और उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ.  9 माह का प्रशिक्षण पूरा कर चुके 497 पुरुष सिपाहियों ने शानदार मार्चपास्ट और ड्रिल के जरिए अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया.  मुख्य अतिथि आईजी देवीपाटन रेंज अमित पाठक औऱ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने रिक्रूट सिपाहियों के भव्य दीक्षांत परेड समारोह में परेड की सलामी लेकर नवप्रशिक्षित जवानों का उत्साहवर्धन किया है. आईजी अमित पाठक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिपाहियों को मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. उन्होंने बताया कि हाल ही में 60,244 पदों पर बड़े पैमाने पर सिपाहियों की भर्ती हुई थी, जिनमें से 497 सिपाहियों ने गोंडा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

 दिलाई गई सिपाहियों को अनुशासन कर्तव्य निष्ठा की शपथ 
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आईजी अमित पाठक और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने इन सभी रिक्रूट सिपाहियों को अनुशासन कर्तव्य निष्ठा को लेकर के शपथ दिलाई गई है. उन्होंने सिपाहियों को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन के साथ सेवा करने का संदेश भी दिया है. इस दीक्षांत परेड के साथ गोंडा पुलिस को 497 नए पुरूष सिपाही मिले जिससे कानून-व्यवस्था और सुदृढ़ होने की उम्मीद है. 

मिलेगी अलग-अलग थानों में नई तैनाती
 9 माह के प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अब इन सभी पुरुष पुलिसकर्मियों को जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाएगा. व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन्हें अलग-अलग थानों में नई तैनाती भी दी जाएगी. प्रशिक्षण में और दीक्षांत समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिपाहियों को आईजी अमित पाठक द्वारा मेडल और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित भी किया गया है.

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अमरोहा पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह की गूंज: 194 रिक्रूट आरक्षियों ने परेड के साथ ली शपथ, आईपीएस अजय कुमार रहे मुख्य अतिथि
अमरोहा जनपद की पुलिस लाइन उस वक्त गौरव और अनुशासन के रंग में रंगी नजर आई, जब 194 रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया.  समारोह में नोएडा से आए आईपीएस अजय कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और नवप्रशिक्षित आरक्षियों को कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और जनसेवा का संदेश दिया.  इस दौरान जिलाधिकारी नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव भी मौजूद रहे.

कार्यक्रम की शुरुआत शानदार परेड से हुई, जिसमें रिक्रूट आरक्षियों ने कदमताल करते हुए अपने प्रशिक्षण और अनुशासन का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। परेड की सलामी लेते हुए मुख्य अतिथि ने जवानों की मेहनत और समर्पण की सराहना की. समारोह में अधिकारियों ने कहा कि यह दीक्षांत सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की नई शुरुआत है. नवआरक्षियों से उम्मीद जताई गई कि वे कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ आम जनता का भरोसा जीतने में भी अहम भूमिका निभाएंगे. दीक्षांत समारोह के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट्स को सम्मानित भी किया गया, जिससे पूरे कार्यक्रम में उत्साह और प्रेरणा का माहौल बना रहा.

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