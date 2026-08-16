/हिन्दू छात्राओं का बुर्के में डांस करने पर मचा बवाल! गोंडा के स्कूल में भोजपूरी गानों पर लगाए ठुमके, BSA का अल्टीमेटम

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गोंडा/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो खोण्डारे थाना क्षेत्र के औसनी बुजुर्ग स्थित नॉलेज बीम एकेडमी का बताया जा रहा है. करीब 4 मिनट 45 सेकंड के इस वीडियो में कुछ छात्राएं बुर्का और नकाब पहनकर अलग-अलग भोजपुरी और फिल्मी गानों पर डांस करती नजर आ रही हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोगों ने कार्यक्रम में बुर्के के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. इसी दौरान छात्राओं ने अलग-अलग गानों पर प्रस्तुति दी.
इन गानों पर किया गया डांस
वायरल वीडियो में छात्राएं भोजपुरी और फिल्मी गानों पर डांस करती दिखाई दे रही हैं. इनमें 'लगाई दिही चोलिया के हुक राजाजी', 'हो से जॉब सरकारी...', 'गुलाब जइसन खिलल बाड़ू...', 'तेरी आंखों का ये काजल' और 'मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले...' जैसे गाने शामिल बताए जा रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की.
स्कूल प्रबंधक ने मांगी माफी
मामला सामने आने के बाद स्कूल के प्रबंधक राम सुरेश ने वीडियो को लेकर माफी मांगी. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कुछ लड़कियों ने बुर्का और नकाब पहनकर डांस किया था. उनके मुताबिक, कार्यक्रम में कोई मुस्लिम बच्ची शामिल नहीं थी और सभी छात्राएं हिंदू समुदाय से थीं. प्रबंधक ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और किसी भी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं था. उन्होंने कहा कि यदि इस प्रस्तुति से किसी मुस्लिम समुदाय या किसी अन्य समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए क्षमा मांगते हैं. उन्होंने भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न होने का भरोसा भी दिया.
BSA बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई
वीडियो वायरल होने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने भी मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम हुआ है तो उसकी जांच कराई जाएगी. जांच के आधार पर पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी. BSA ने यह भी कहा कि संबंधित विद्यालय की मान्यता की भी जांच कराई जाएगी. अब अधिकारियों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कार्यक्रम में किन परिस्थितियों में छात्राओं को इस तरह की प्रस्तुति के लिए तैयार किया गया था और विद्यालय स्तर पर नियमों का पालन हुआ या नहीं.
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