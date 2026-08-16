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हिन्दू छात्राओं का बुर्के में डांस करने पर मचा बवाल! गोंडा के स्कूल में भोजपूरी गानों पर लगाए ठुमके, BSA का अल्टीमेटम

Gonda News: गोंडा जिले से स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक विवादित मामला सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ छात्राएं बुर्का और नकाब पहनकर भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गानों पर डांस करती नजर आ रही हैं.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Aug 16, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:30 PM IST
हिन्दू छात्राओं का बुर्के में डांस करने पर मचा बवाल! गोंडा के स्कूल में भोजपूरी गानों पर लगाए ठुमके, BSA का अल्टीमेटम
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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