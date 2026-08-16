/हिन्दू छात्राओं का बुर्के में डांस करने पर मचा बवाल! गोंडा के स्कूल में भोजपूरी गानों पर लगाए ठुमके, BSA का अल्टीमेटम

स्कूल प्रबंधक ने मांगी माफी

मामला सामने आने के बाद स्कूल के प्रबंधक राम सुरेश ने वीडियो को लेकर माफी मांगी. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कुछ लड़कियों ने बुर्का और नकाब पहनकर डांस किया था. उनके मुताबिक, कार्यक्रम में कोई मुस्लिम बच्ची शामिल नहीं थी और सभी छात्राएं हिंदू समुदाय से थीं. प्रबंधक ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और किसी भी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं था. उन्होंने कहा कि यदि इस प्रस्तुति से किसी मुस्लिम समुदाय या किसी अन्य समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए क्षमा मांगते हैं. उन्होंने भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न होने का भरोसा भी दिया.