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गोंडा/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और हाई वोल्टेज ड्रामे का मामला सामने आया है. यहां इटियाथोक कोतवाली क्षेत्र के दिखलौल ग्राम पंचायत अंतर्गत मर्दन पुरवा गांव में सोमवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला अपनी मांगों को लेकर 125 फीट ऊंचे जियो (Jio) टावर पर चढ़ गई. टावर पर करीब 100 फीट की ऊंचाई पर बैठी इस महिला की पहचान सोशल मीडिया क्रिएटर काजल सिंह के रूप में हुई है.
ट्विस्ट और महिला की मांग
हैरान कर देने वाली बात यह है कि काजल सिंह की मांग अपने उस प्रेमी के साथ रहने की है, जो इस वक्त गोंडा मंडलीय कारागार (जेल) में बंद है. काजल अड़ी है कि जब तक उसके प्रेमी को जेल से छुड़ाकर उसके पास नहीं लाया जाता, वो नीचे नहीं उतरेगी. लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि जिस प्रेमी को छुड़ाने के लिए काजल अपनी जान जोखिम में डालकर टावर पर बैठी है, खुद काजल ने ही उस पर मुकदमा दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवाया था.
क्या है पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि मर्दन पुरवा गांव काजल सिंह का ससुराल है, जहां उसकी शादी हुई थी. शादी के बाद काजल का अफेयर गांव के ही एक अन्य युवक (प्रेमी) से हो गया. इस बात की भनक जब काजल के पति को लगी, तो उसने काजल को छोड़ दिया. पति के छोड़ने के बाद, किन्हीं कारणों से काजल ने अपने उसी प्रेमी के खिलाफ भी पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
मौके पर पुलिस प्रशासन, मनाने की कोशिशें जारी
काजल सिंह के टावर पर चढ़ने की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी (सीओ) सदर शिल्पा वर्मा और इटियाथोक कोतवाल कमलाकांत त्रिपाठी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं. पिछले एक घंटे से पुलिसकर्मी लगातार काजल के मोबाइल फोन पर कॉल करके, साथ ही लाउडस्पीकर के माध्यम से उसे उचित कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं और नीचे उतरने की मिन्नतें कर रहे हैं.
लेकिन, काजल सिंह अपनी जिद पर अड़ी हुई है और नीचे उतरने को तैयार नहीं है. मौके पर भारी भीड़ जमा है और पुलिस प्रशासन काजल को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है.