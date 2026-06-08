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पहले प्रेमी को भिजवाया जेल, अब उसी के लिए टावर पर चढ़ी प्रेमिका; हर कोई हैरान

Gonda News: गोंडा जिले सोमवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया. जब अपनी मांगों को लेकर सोशल मीडिया क्रिएटर काजल सिंह जियो टावर पर चढ़कर बैठी हुई है और अपने प्रेमी के साथ रहने की मांग कर रही है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 08, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:53 PM IST
पहले प्रेमी को भिजवाया जेल, अब उसी के लिए टावर पर चढ़ी प्रेमिका; हर कोई हैरान
Image Credit: Gonda Jio Tower Case

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