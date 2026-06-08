ट्विस्ट और महिला की मांग

हैरान कर देने वाली बात यह है कि काजल सिंह की मांग अपने उस प्रेमी के साथ रहने की है, जो इस वक्त गोंडा मंडलीय कारागार (जेल) में बंद है. काजल अड़ी है कि जब तक उसके प्रेमी को जेल से छुड़ाकर उसके पास नहीं लाया जाता, वो नीचे नहीं उतरेगी. लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि जिस प्रेमी को छुड़ाने के लिए काजल अपनी जान जोखिम में डालकर टावर पर बैठी है, खुद काजल ने ही उस पर मुकदमा दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवाया था.