गोंडा कजरी तीज मेला 2026: 3 हजार जवान, 1000 CCTV और 50 एम्बुलेंस; मेले के लिए अभेद्य हुई सुरक्षा

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट: 50 एम्बुलेंस और सैकड़ों डॉक्टर तैनात

श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए दोनों कांवड़ मार्गों पर सैकड़ों मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं. 50 से अधिक एम्बुलेंस आपात स्थिति के लिए तैनात हैं.प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ रूट पर पड़ने वाले सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. मेडिकल स्टोरों पर आपातकालीन दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं. खास तौर पर सरयू कटरा घाट करनैलगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग को बढ़ाने वाले सभी सरकारी प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.