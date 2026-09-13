गोंडा कजरी तीज मेला 2026: 3 हजार जवान, 1000 CCTV और 50 एम्बुलेंस; मेले के लिए अभेद्य हुई सुरक्षा

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अतुल कुमार यादव/गोंडा: प्रदेश के सबसे बड़े दो दिवसीय कजरी तीज मेले की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. रविवार सुबह से शुरू हुए इस विशाल धार्मिक आयोजन में इस बार करीब 18 लाख श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की उम्मीद जताई जा रही है. पिछले साल 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया था. 13 सितंबर से शुरू होकर 14 सितंबर की मध्यरात्रि तक चलने वाले मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की हैं.
सुरक्षा का कड़ा घेरा: 4 जोन, 16 सेक्टर और 3 हजार पुलिसकर्मी
मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जिले को 4 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है. सुरक्षा व्यवस्था में देवीपाटन रेंज समेत पूरे गोरखपुर जोन की पुलिस तैनात की गई है.
बल की तैनाती
3,000 से अधिक पुलिसकर्मी, 4 एडिशनल एसपी, 21 सीओ, 10 इंस्पेक्टर, 4 प्लाटून पीएसी, 1 प्लाटून एसडीआरएफ और डेढ़ सेक्शन फ्लड पीएसी तैनात हैं. 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए कांवड़ मार्ग की निगरानी की जा रही है.हर 2 किलोमीटर पर 1 पुलिस मोबाइल टीम (कुल 51 टीमें) तैनात हैं. सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है.
मंदिरों पर बैरिकेडिंग और होल्डिंग एरिया
कर्नलगंज सरयू कटरा घाट से पृथ्वीनाथ मंदिर और बाबा दुखहरण नाथ मंदिर तक 12 अलग-अलग स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं.
पृथ्वीनाथ मंदिर:दुखहरण नाथ मंदिर
मंदिर से 1 किलोमीटर पहले बांस-बल्ली और लोहे की मजबूत रेलिंग लगाकर महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई है. यहां 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जलाभिषेक की उम्मीद है. लाल बहादुर शास्त्री (LBS) चौराहे से मंदिर तक बैरिकेडिंग कर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। यहाँ 10 लाख से अधिक कांवड़ियों के जुटने की संभावना के चलते श्रद्धालुओं को रोक-रोककर मंदिर की ओर छोड़ा जाएगा.
रूट डायवर्जन और सीमाएं सील
कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने 15 सितंबर सुबह 8:00 बजे तक के लिए रूट डायवर्जन लागू कर दिया है. रविवार सुबह 6:00 बजे से जिले की सभी सीमाओं को सील कर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. एलबीएस चौराहे से बड़गांव तक आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों की आवाजाही बंद है.
स्वास्थ्य विभाग अलर्ट: 50 एम्बुलेंस और सैकड़ों डॉक्टर तैनात
श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए दोनों कांवड़ मार्गों पर सैकड़ों मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं. 50 से अधिक एम्बुलेंस आपात स्थिति के लिए तैनात हैं.प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ रूट पर पड़ने वाले सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. मेडिकल स्टोरों पर आपातकालीन दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं. खास तौर पर सरयू कटरा घाट करनैलगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग को बढ़ाने वाले सभी सरकारी प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.
अधिकारियों का बयान
दुर्गा शक्ति नागपाल (कमिशनर, देवीपाटन मंडल): "प्रदेश का सबसे बड़ा मेला गोंडा में आयोजित हो रहा है। हमारी सभी तैयारियां पूर्ण हैं और वरिष्ठ अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं।"
प्रियंका निरंजन (जिलाधिकारी, गोंडा): "पिछली बार 15 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया था। इस बार व्यवस्थाएं 18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की क्षमता को ध्यान में रखकर की गई हैं।"
अभिषेक झा (पुलिस अधीक्षक, गोंडा): "सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।"
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