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गोंडा कजरी तीज मेला 2026: 3 हजार जवान, 1000 CCTV और 50 एम्बुलेंस; मेले के लिए अभेद्य हुई सुरक्षा

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रविवार सुबह से प्रदेश के सबसे बड़े दो दिवसीय कजरी तीज मेले की शुरुआत हो गई है. 13 सितंबर की सुबह से शुरू होकर 14 सितंबर देर रात 12 बजे तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 13, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:42 AM IST
गोंडा कजरी तीज मेला 2026: 3 हजार जवान, 1000 CCTV और 50 एम्बुलेंस; मेले के लिए अभेद्य हुई सुरक्षा
Image Credit: Gonda News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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