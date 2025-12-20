Advertisement
Bahraich

प्रेमजाल, ब्लैकमेलिंग और टूटता हौसला, गोंडा में इंजीनियर की मौत ने खोल दी साजिश की परतें

Gonda News:  गोंडा जिले में  शादीशुदा प्रेमिका और उसके पति की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर इंजीनियर  ने आत्महत्या कर ली. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. 

 

Reported By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 20, 2025, 12:26 PM IST
प्रेमजाल, ब्लैकमेलिंग और टूटता हौसला, गोंडा में इंजीनियर की मौत ने खोल दी साजिश की परतें

Gonda News/अतुल यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा में शादीशुदा गर्लफ्रेंड और उसके पति के प्रताड़ना से परेशान होकर इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा सुसाइड किए जाने के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है. आरोपी शादीशुदा गर्लफ्रेंड सोनल सिंह और उसके पति बैंक कैशियर अजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दोनों को हिरासत में लेकर के पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच में निकाल कर आया है कि सोनल सिंह के पति एक बैंक में कैशियर के पद पर काम करते हैं,  अभिषेक श्रीवास्तव के पिता और उनकी माता के निधन के बाद उसके संपत्ति पर इन लोगों की नजर थी. 

कब शुरू हुआ दोनों के बीच प्रेम संबंध?
जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 तक अभिषेक और सोनल दोनों के बीच प्रेम संबंध रहे दोनों एक दूसरे से बात किए. 6 महीना के अंदर लगभग अभिषेक द्वारा ₹200000 की ऑनलाइन और ऑफलाइन सोनल सिंह को शॉपिंग कराई गई. जिसमें सोनल सिंह द्वारा साड़ी,मेकअप का सामान और अन्य तरह की ड्रेस लिए गए हैं साथ ही साथ ₹300000 से अधिक नगद और ऑनलाइन माध्यम से भी सोनल सिंह को दिया गया था. बता दें कि दोनों का घर आमने-सामने  है.  

षड्यंत्र रचा और जेल  
जुलाई में जब अभिषेक ने बातचीत करना बंद कर दिया तो सोनल ने अपने पति के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और सितंबर माह में अभिषेक के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवा करके जेल भिजवा दिया था. 12 अक्टूबर को जेल से छुटकर आने के बाद मृतक इंजीनियर अभिषेक ब्लैकमेलिंग और बेज्जईती से परेशान चल रहा था. 

दोनों के घर में पसरा सन्नाटा
कई बार उसने सोनल सिंह से मुकदमे में 16 करने को लेकर बात किया लेकिन बार-बार इन लोगों द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी और फिर उसे मुकदमे में फसाने को लेकर के इन लोगों द्वारा धमकी दी जा रही थी. इस घटना के बाद अब मृतक इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव के घर पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है.  वहीं आरोपी सोनल सिंह और अजीत के भी घर पर सन्नाटा फंसा हुआ है दोनों घर आप किराएदारों के हवाले हैं.

मृतक अभिषेक श्रीवास्तव के चचेरे भाई ने क्या बताया?
वहीं मृतक अभिषेक श्रीवास्तव के चचेरे भाई उदभव श्रीवास्तव ने बताया कि 17 दिसंबर को जब उसने सुसाइड किया है तो उसके एक दिन पहले यह सोनाल से उसके घर के सामने हाथ जोड़कर के माफी मांग रहा था. सोनल जोर-जोर से कह रही थी कि अपना घर बेच करके मुझे पैसा दीजिए लेकिन पैसा दीजिए, काफी ज्यादा पैसा मांगने के कारण मेरा चचेरा भाई पैसा नहीं दे पाया और इसके कारण उसने सुसाइड कर लिया है. 

इस दौरान मृतक ने भाई ने ये भी कहा कि इन लोगों द्वारा मेरे भाई से लगातार पैसे की मांग की जा रही थी जब उसने पैसा नहीं दिया तो इन लोगों ने उसके खिलाफ सितंबर में गलत तरीके से मुकदमा लिख कर जेल भिजवा दिया था और जेल आने के बाद उन चीजों को भूल नहीं पा रहा था. वह लगातार परेशान चल रहा था. मृतक इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव के पिता गोंडा के वरिष्ठ अधिवक्ता थे ऐसे में काफी संपत्ति होने के कारण सोनल सिंह ने मेरे भाई को प्रेमजाल में फसाया था और इस प्रेम जाल में मेरा भाई फंस गया जिसमें इन्होंने जेल भिजवाया था. 

बता दें कि ये भी बताया कि मरने से पहले मेरे भाई ने बातचीत के पूरे स्क्रीनशॉट को फोटोकॉपी निकलवाया और अपने कमरे में पूरी तरीके से सजाया था जिसे देखने से यही लगता है कि मेरे भाई ने जब जबरदस्ती कुछ भी नहीं किया बल्कि सहमति से इन लोगों के बीच बातचीत होती थी लेकिन मेरे भाई को इन लोगों ने जेल गलत तरीके से भिजवाया था.

gonda news

