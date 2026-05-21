भीषण गर्मी में गैस सिलेंडर के लिए तड़पते लोग, एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें

गोंडा/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भीषण गर्मी के बीच घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर एक बार फिर हाहाकार मच गया है. जिले के ग्रामीण इलाकों की गैस एजेंसियों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच लोग अपने खाली सिलेंडर लेकर घंटों सड़क किनारे बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं.

एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें

डुमरियाडीह स्थित इंडियन गैस वितरण एजेंसी का नजारा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला दिखा, जहां सड़क तक कतारें पहुंच गईं. महिलाएं, बुजुर्ग और मजदूर वर्ग के लोग तपती धूप में सिलेंडर लेकर खड़े नजर आए. लोगों का कहना है कि कई दिनों से गैस नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते घरों में चूल्हे तक ठंडे पड़ गए हैं.

वहीं नवाबगंज की साईं सिद्धि गैस एजेंसी, भार्गव गैस एजेंसी और मनकापुर भारत गैस एजेंसी पर भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दिए. सुबह होते ही लोग एजेंसियों पर पहुंच गए और घंटों लाइन में लगकर सिलेंडर मिलने का इंतजार करते रहे.

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गैस सिलेंडर न मिलने से नाराज करीब एक दर्जन से अधिक उपभोक्ता अपने-अपने खाली सिलेंडर लेकर सीधे डीएम आवास पहुंच गए. लोगों की नाराजगी और परेशानी को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह को फोन कर सभी जरूरतमंदों को गैस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

जिला पूर्ति अधिकारी ने जिले की सभी गैस एजेंसियों को साफ निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए. साथ ही होम डिलीवरी व्यवस्था सुनिश्चित करने और लोगों को भीषण गर्मी में परेशान न करने के निर्देश भी दिए गए हैं. लापरवाही मिलने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. होम डिलीवरी के बजाय उपभोक्ताओं को एजेंसी पर बुलाया जा रहा है, जहां लोग घंटों धूप में खड़े होकर गैस सिलेंडर लेने को मजबूर हैं. गर्मी और गैस संकट ने ग्रामीण इलाकों के लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है.

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