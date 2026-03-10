खुशखबरी! गोंडा वालों को बड़ी सौगात, राजधानी आने जाने वालों को रेल मंत्री ने दी राहत

अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा क्षेत्रवासियों के लिए अच्छी खबर है. गोंडा-लखनऊ के बीच पैसेंजर ट्रेन चलाने को रेल मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई है. जल्द ही यह ट्रैक पर दौड़ती दिखेगी. विदेश राज्यमंत्री व गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह इस ट्रेन के दोबारा परिचालन के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे. उनकी मांग पर संज्ञान लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है. कोरोना काल में बंद हुई गोंडा-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन के चलने से गोंडा, मनकापुर और करनैलगंज क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा.

रेल मंत्री ने दी सौगात

दरअसल, बीते दिनों गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी. साथ ही दोनों लोगों द्वारा ट्रेन चलाए जाने को लेकर रेल मंत्री वैष्णव से पत्राचार भी किया गया था. इसको ले करके अब रेल मंत्री ने गोंडा और कैसरगंज सांसद को पत्र लिखकर जानकारी दी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है, ‘गोंडा से लखनऊ के मध्य पैसेंजर रेलगाड़ी परिचालन के संबंध में अपने दिनांक 5 जनवरी 2026 के पत्र का संदर्भ ग्रहण करें.

कोरोना काल में बंद कर दी गई थी

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि गोरखपुर (नकहा जंगल) से लखनऊ (डालीगंज) वाया गोंडा नई पैसेंजर रेलगाड़ी संख्या 55061/55062 नकहा जंगल, लखनऊ पैसेंजर के परिचालन को मंजूरी दे दी गई है. गोंडा-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन वर्षों से आम जनता की यात्रा का एक सस्ता और सुलभ साधन रही है. कोरोना काल में इस सेवा को बंद कर दिया गया था. इस वजह से गोंडा, करनैलगंज, कैथौला, मैजापुर जैसे छोटे हाल्ट स्टेशनों से प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाने वाले क्षेत्रवासियों को काफी समस्या हो रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों, वकीलों और शिक्षकों को मिली बड़ी राहत

स्थानीय दोनों सांसदों ने क्षेत्रवासियों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस ट्रेन को दोबारा शुरू करवाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है. गोंडा-लखनऊ पैसेंजर के दोबारा परिचालन से क्षेत्र के दैनिक यात्रियों जैसे छात्रों, वकीलों, किसानों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. गोण्डा-लखनऊ के मध्य दर्जनों छोटे स्टेशन हैं. अधिकतर एक्सप्रेस ट्रेनें इन स्टेशनों पर नहीं रुकती हैं. ऐसे में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के प्रयासों से इस पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू होने से क्षेत्रवासियों की बड़ी असुविधा दूर हो जाएगी.

यह भी पढ़ें : 23 साल की वफादारी के बाद बेरोजगार, बलरामपुर चीनी मिल के कर्मचारी का छलका दर्द-'अब बच्चों का पेट कैसे पालूं?'