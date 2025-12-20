Gonda News: 'एसटीएफ' बनकर 509 प्राचीन सिक्कों की लूट, पीएसी जवान समेत 6 गिरफ्तार, ऐसे हुआ फिल्मी साजिश का पर्दाफाश

Gonda News/अतुल यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नकली एसटीएफ अधिकारी बनकर 509 प्राचीन सिक्कों से भरा कलश लूटने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जिसमें पीएसी जवान समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वही एक पीआरडी जवान प्रदीप तिवारी और जेसीबी चालक गोलू फरार हैं. जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार देहात कोतवाली पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है. आरोपियों कब्जे से एक कार, 431 सफेद धातु के सिक्के, एक कलश और दो फर्जी पुलिस आईडी कार्ड बरामद किए हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल बीते 17 दिसंबर को बिहार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ठाकुरापुर गांव में बाबा कुटी मंदिर के निर्माण को लेकर जेसीबी से खुदाई करवाई जा रही थी. खुदाई जेसीबी चालक गोलू द्वारा की जा रही थी खुदाई के दौरान एक पुराना कलश मिला जिसे खोल करके देखा गया तो उसने 509 चांदी के पुराने सिक्के थे. जिसे तत्काल खुदाई रुकवा करके मंदिर के महंत उपेंद्र सिंह उर्फ उपेंद्र बाबा द्वारा उसे ले जाकर के बगल में रखा गया और देखा गया तो उसमें 1860,1880,1901 और उसे पुराने के सिक्के इसमें थे.

JCB चालक और साथियों ने बनाई लूट की साजिश

पुराने सिक्के बरामद होने के बाद देहात कोतवाली पुलिस को भी उपेंद्र बाबा द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई और इन सिक्कों को उनके द्वारा अपने पास ही रख लिया गया. वहीं जब इसकी जानकारी जेसीबी चलवा रहे हरिओम दुबे को हुई तो हरिओम दुबे द्वारा जेसीबी चालक गोलू के साथ मिलकर के त्रिलोकी नाथ पांडेय को इसकी पूरी जानकारी दी गई. त्रिलोकी पांडेय द्वारा लखनऊ के 35वीं पीएसी में तैनात जवान आलोक शुक्ला उर्फ सुधीर, गोंडा पीआरडी में तैनात प्रदीप तिवारी के साथ मिलकर इसे हड़पने का पालन बनाया गया. अगले दिन 18 दिसंबर को त्रिलोकी पांडेय,आलोक शुक्ला उर्फ सुधीर,प्रिंस मिश्रा,राहुल यादव, प्रदीपतिवारी और मनोज मिश्रा,ये सभी लोग एक कार में सवार होकर बालपुर पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

फर्जी परिचय पत्र दिखाकर कर दिया कांड

18 दिसंबर को ही उपेंद्र बाबा उसे अपने कार में रखकर के बालपुर बाजार सब्जी खरीदने के लिए लेकर आए हुए थे. इसकी जानकारी हरिओम दुबे और गोलू को पहले से ही थी. इसी मौके का फायदा उठाकर के पीछा करते-करते हरिओम दुबे और जेसीबी चालक गोलू भी उपेंद्र के पीछे पीछे जा रहे थे. जैसे ही उपेंद्र सिंह उर्फ उपेंद्र बाबा परसपुर मोड़ के पास पहुंचे वैसे तुरंत इन लोगो द्वारा कार को रोक लिया गया और अपने आपको एसटीएफ अधिकारी बताते हुए बालपुर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास ले गए. वहां पर फर्जी परिचय पत्र दिखाते हुए पुलिस कार्रवाई के नाम पर धमकाते हुए सफेद धातु के सिक्के से भरा करके कलश लेकर फरार हो गए.

सिक्कों को बेचने का बना रहे थे प्लान

सूचना तत्काल महंत उपेंद्र सिंह उर्फ उपेंद्र बाबा द्वारा डायल- 112 को सूचना देकर देहात कोतवाली पहुंच करके लिखित रूप में एक तहरीर दी गई थी. तहरीर के आधार पर देहात कोतवाली पुलिस द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ पूरे मामले में दर्ज करके तत्काल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई. आज यानी शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए देहात कोतवाली पुलिस ने लखनऊ पीएसी में तैनात पीएसी जवान आलोक शुक्ला उर्फ सुधीर, त्रिलोकी पांडेय, हरिओम दुबे, प्रिंस मिश्रा, राहुल यादव और मनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी ने बताया कि आज रात को सिक्कों को बेचने की योजना बना ही रहे थे.

गोंडा पुलिस अधीक्षक का बयान

वहीं पूरे घटना का खुलासा करते हुए गोंडा पुलिस अधीक्षक बने जायसवाल ने बताया कि 17 दिसंबर को खुदाई के दौरान इतना सिक्का मिला था लेकिन महंत द्वारा किसी को सूचना न देकर के उसे अपने पास रख लिया गया था. 18 दिसंबर को अपने गाड़ी में रखकर के बालपुर सब्जी खरीदने गए थे तभी एक कार से आए पांच लोगों ने अपने आप को यूपी एसटीएफ का अधिकारी बताते हुए जांच के नाम पर इन्हें धमकाया था.